Главные новости 2 марта: гол Яремчука и скандал в Мадриде, Динамо снова победило, Ливерпуль защитил лидерство
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 2 марта.
Украина
Динамо минимально обыграло Черноморец – привоз вратаря одесситов принес уже шестую подряд победу киевлянам в УПЛ.
Ворскла оформила камбэк в матче с Вересом – дубль Мякушко, конец безголевой серии и премьерный мяч новичка.
Мораес может сенсационно вернуться в УПЛ – экс-форварда сборной Украины хочет подписать амбициозный новичок.
Динамо раскрыло причину отсутствия Буяльского в матче с Черноморцем.
Сборная Украины может получить новую форму – Шевченко хочет избавиться от бренда, который обслуживает россиян.
Мир
Ливерпуль вырвал победу на 9-й компенсированной, Тоттенхэм за 10 минут разбил Пэлас, Фулхэм разгромил Де Дзерби.
Бавария может уволить Тухеля после следующего матча – Мюнхен не был готов к такому провалу.
ФИФА запустила очередную революцию футбольных правил – плохие новости для "болтунов" и агрессоров, бонус для вратарей.
Украинцы за рубежом
Мудрик помог Челси спасти ничью против Ярмолюка, шедевр из-под Миколенко похоронил Эвертон: украинцы в АПЛ.
Яремчук забил в ворота Лунина – видео гола после ужасной ошибки видео гола после ужасной ошибки.
Миллионер Малиновский и многострадальный Коваленко – стало известно, сколько зарабатывают украинские звезды в Серии А.
Игрок сборной Украины шедевральным голом на 90+4 спас команду от поражения – видео взятия ворот.