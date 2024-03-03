Украина

Динамо минимально обыграло Черноморец – привоз вратаря одесситов принес уже шестую подряд победу киевлянам в УПЛ.

Ворскла оформила камбэк в матче с Вересом – дубль Мякушко, конец безголевой серии и премьерный мяч новичка.

Мораес может сенсационно вернуться в УПЛ – экс-форварда сборной Украины хочет подписать амбициозный новичок.

Динамо раскрыло причину отсутствия Буяльского в матче с Черноморцем.

Сборная Украины может получить новую форму – Шевченко хочет избавиться от бренда, который обслуживает россиян.

Мир

Ливерпуль вырвал победу на 9-й компенсированной, Тоттенхэм за 10 минут разбил Пэлас, Фулхэм разгромил Де Дзерби.

Бавария может уволить Тухеля после следующего матча – Мюнхен не был готов к такому провалу.

ФИФА запустила очередную революцию футбольных правил – плохие новости для "болтунов" и агрессоров, бонус для вратарей.

Украинцы за рубежом

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Яремчук забил в ворота Лунина – видео гола после ужасной ошибки видео гола после ужасной ошибки.

Миллионер Малиновский и многострадальный Коваленко – стало известно, сколько зарабатывают украинские звезды в Серии А.

Игрок сборной Украины шедевральным голом на 90+4 спас команду от поражения – видео взятия ворот.