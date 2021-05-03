Украина

Луганская Заря на последних минутах вырвала победу над Минаем и близка к очередной "бронзе" УПЛ. Зато Рух одержал волевую победу над Александрией и оказался в шаге от сохранения прописки в лиге.

Львов в добавленное время вырвал победу у Мариуполя и обезопасил себя от вылета. В свою очередь Ингулец разгромил Олимпик и прервал 4-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате.

Европа

Миланский Интер досрочно стал чемпионом Италии после 9-летней гегемонии Ювентуса. Титул стал возможным, поскольку Аталанта не сумела переиграть Сассуоло – усилий Малиновского оказалось мало.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: матч официально перенесли на неопределенный срок, так как разъяренные фанаты прорвались на Олд Траффорд за несколько часов до дерби.

В рамках Ла Лиги Барселона удержала победу над Валенсией в перестрелке с пятью голами. В свою очередь Вильярреал минимально одолел Хетафе, Вальядолид расписал боевую ничью с Бетисом, а Гранада минимально уступила Кадису.

Другие топ-события

Яремчук забил гол, а Безус ассистировал – украинцы устроили камбэк Гента против Шведа и Ко в чемпионате Бельгии. Защитник Тарас Качараба стал чемпионом Чехии – к победе причастны сразу два клуба украинца.

Челси – Реал: Зидан получит мощное усиление перед полуфиналом Лиги чемпионов. Манчестер Сити – ПСЖ: УЕФА назначил арбитра на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов.