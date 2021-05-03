Главные новости 2 мая: Заря в шаге от бронзы УПЛ, Малиновский не остановил Скудетто Интера, фанаты сорвали дерби в АПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 2 мая.
Украина
Луганская Заря на последних минутах вырвала победу над Минаем и близка к очередной "бронзе" УПЛ. Зато Рух одержал волевую победу над Александрией и оказался в шаге от сохранения прописки в лиге.
Львов в добавленное время вырвал победу у Мариуполя и обезопасил себя от вылета. В свою очередь Ингулец разгромил Олимпик и прервал 4-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате.
Европа
Миланский Интер досрочно стал чемпионом Италии после 9-летней гегемонии Ювентуса. Титул стал возможным, поскольку Аталанта не сумела переиграть Сассуоло – усилий Малиновского оказалось мало.
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: матч официально перенесли на неопределенный срок, так как разъяренные фанаты прорвались на Олд Траффорд за несколько часов до дерби.
В рамках Ла Лиги Барселона удержала победу над Валенсией в перестрелке с пятью голами. В свою очередь Вильярреал минимально одолел Хетафе, Вальядолид расписал боевую ничью с Бетисом, а Гранада минимально уступила Кадису.
Другие топ-события
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