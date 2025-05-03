Главные новости 2 мая: Суркис подтвердил рискованный трансфер Динамо, УПЛ имеет первого новичка, Шахтер "попал" на деньги
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за пятницу, 2 мая 2025 года.
Украина
Карпаты в меньшинстве вырвали победу над Левым Берегом – дубль Чачуа спас шансы львовян на еврокубки.
Кривбасс расписал ничью с Рухом, отстав от Карпат и Полесья в битве за еврокубки.
Эпицентр одолел ЮКСА и впервые в истории вышел в УПЛ.
Шахтер и еще 2 клуба УПЛ получили наказание от УЕФА – "горняки" заплатят кругленький штраф, есть риск бана в еврокубках.
ФИФА наложила на Ворсклу еще один бан – это уже второе наказание для команды Максимова за месяц.
Суркис подтвердил информацию о возможном новичке – известно, от кого зависит переход.
КДК УАФ оштрафовал Поворознюка за сексизм – известно, какую сумму должен уплатить президент Ингульца.
СБУ задержала экс-владельца запорожского Металлурга – сына предателя Богуслаева достали прямо в Монако.
Мир
Ман Сити сломал середняка-сенсацию и поднялся на третью строчку АПЛ – потенциально прощальный гол де Брюйне.
Интер подтвердил травму главной звезды – участие в ответном полуфинале ЛЧ против Барсы будет чудом.
ПСЖ официально раскрыл диагноз Дембеле – парижане сообщили о травме еще одного игрока перед Лигой чемпионов.
100-миллионный неудачник МЮ может выиграть два еврокубка за сезон – такого еще не делал никто.
Англия может получить рекордное количество мест в следующей Лиге чемпионов – все благодаря Тоттенхэму и МЮ.