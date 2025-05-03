"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за пятницу, 2 мая 2025 года.

Украина

Карпаты в меньшинстве вырвали победу над Левым Берегом – дубль Чачуа спас шансы львовян на еврокубки.

Кривбасс расписал ничью с Рухом, отстав от Карпат и Полесья в битве за еврокубки.

Эпицентр одолел ЮКСА и впервые в истории вышел в УПЛ.

Шахтер и еще 2 клуба УПЛ получили наказание от УЕФА – "горняки" заплатят кругленький штраф, есть риск бана в еврокубках.

ФИФА наложила на Ворсклу еще один бан – это уже второе наказание для команды Максимова за месяц.

Суркис подтвердил информацию о возможном новичке – известно, от кого зависит переход.

КДК УАФ оштрафовал Поворознюка за сексизм – известно, какую сумму должен уплатить президент Ингульца.

СБУ задержала экс-владельца запорожского Металлурга – сына предателя Богуслаева достали прямо в Монако.

Мир

Ман Сити сломал середняка-сенсацию и поднялся на третью строчку АПЛ – потенциально прощальный гол де Брюйне.

Интер подтвердил травму главной звезды – участие в ответном полуфинале ЛЧ против Барсы будет чудом.

ПСЖ официально раскрыл диагноз Дембеле – парижане сообщили о травме еще одного игрока перед Лигой чемпионов.

100-миллионный неудачник МЮ может выиграть два еврокубка за сезон – такого еще не делал никто.

Англия может получить рекордное количество мест в следующей Лиге чемпионов – все благодаря Тоттенхэму и МЮ.