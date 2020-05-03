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Главные новости 2 мая: Малиновский был не прочь перейти в Динамо, Шахтер возглавил рейтинг лучших в Европе

07:00 43 Читати українською
Главные новости 2 мая: Малиновский был не прочь перейти в Динамо, Шахтер возглавил рейтинг лучших в Европе
ФК Шахтер

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 2 мая.

Украина

Руслан Малиновский мог не оказаться в Европе – еще во время своих выступлений в Заре он дал согласие перейти в Динамо.

Официально зарегистрирован третий кандидат на пост президента УПЛ – к Александру Шевченко и Олегу Смалийчуку присоединился Михаил Метревели, которого выдвинул донецкий Шахтер.

Между тем, есть первый претендент на то, чтобы принять финал Кубка Украины сезона-2020/21. Заместитель мэра Черкасс заявил о намерении провести решающий поединок.

Мир

Барселона определилась с альтернативой Неймару – наследник Месси будет списан в кузницу талантов.

Между тем футбольный мир понемногу начинает приходить в себя. В Италии Сассуоло стал первым клубом Серии А, который официально заявил о возвращении к тренировкам. А ФИФА планирует рассмотреть революционное изменение формата соревнований.

Окончательное завершение чемпионата Нидерландов не пройдет бесследно. Камбюр и Де Графсхап, которые лидировали во втором дивизионе, подали иск в суд с требованием повысить их в классе.

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