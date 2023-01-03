Главные новости 2 января: Лунин возвращается в основу Реала, трансфер Мудрика все реальнее, новое фиаско Ливерпуля
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за понедельник, 2 января.
Украина
Шахтер продолжает торги по Мудрику – Арсенал узнал минимальные финансовые требования, другой топ-клуб надеется на провал.
Сергей Кравченко официально завершил карьеру – легенду Днепра сватают в тренерский штаб Руслана Ротаня.
Экс-форвард Динамо и сборной Украины покинет СК Днепр-1 – команда Кучера уже нашла ему замену в клубе УПЛ. Львов подпишет экс-голкипера Динамо и Шахтера Александра Рыбку.
Мир
Мадридский Реал готов избавиться от 5 игроков уже зимой – Анчелотти не стесняется говорить об этом на публику.
Ливерпуль сенсационно проиграл Брентфорду, продолжив ужасную серию – Конате привез два гола, Нуньес запорил супермомент.
Роналду может быстро покинуть Аль-Наср и вернуться в АПЛ – сенсационный пункт под Лигу чемпионов.
Гроб с телом Пеле привезли на стадион Сантоса.
"Один из самых удивительных трансферов Испании": эксзвезда Карпат отказался от денег и Примеры, чтобы возродить родной клуб.
Украинцы за границей
Андрей Лунин начнет 2023 год в старте Реала. Карло Анчелотти подтвердил, что украинец сыграет из-за повреждений Куртуа.
Артур Рудько может досрочно покинуть чемпионат Польши – большие надежды экс-голкипера Динамо обернулись громким провалом.
Сергей Ребров рассказал о своих планах на ближайшее будущее.