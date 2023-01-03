Украина

Шахтер продолжает торги по Мудрику – Арсенал узнал минимальные финансовые требования, другой топ-клуб надеется на провал.

Сергей Кравченко официально завершил карьеру – легенду Днепра сватают в тренерский штаб Руслана Ротаня.

Экс-форвард Динамо и сборной Украины покинет СК Днепр-1 – команда Кучера уже нашла ему замену в клубе УПЛ. Львов подпишет экс-голкипера Динамо и Шахтера Александра Рыбку.

Мир

Мадридский Реал готов избавиться от 5 игроков уже зимой – Анчелотти не стесняется говорить об этом на публику.

Ливерпуль сенсационно проиграл Брентфорду, продолжив ужасную серию – Конате привез два гола, Нуньес запорил супермомент.

Роналду может быстро покинуть Аль-Наср и вернуться в АПЛ – сенсационный пункт под Лигу чемпионов.

Гроб с телом Пеле привезли на стадион Сантоса.

"Один из самых удивительных трансферов Испании": эксзвезда Карпат отказался от денег и Примеры, чтобы возродить родной клуб.

Украинцы за границей

Андрей Лунин начнет 2023 год в старте Реала. Карло Анчелотти подтвердил, что украинец сыграет из-за повреждений Куртуа.

Артур Рудько может досрочно покинуть чемпионат Польши – большие надежды экс-голкипера Динамо обернулись громким провалом.

Сергей Ребров рассказал о своих планах на ближайшее будущее.