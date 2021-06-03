Национальная сборная

Шевченко везет на Евро состав стоимостью 200 млн евро – известны фамилии самого дорогого и самого дешевого игрока сборной Украины. Украина едет на чемпионат Европы с юношей, который провел 407 минут в футболе: Шевченко рискует, соцсети взрываются.

Сегодня национальная команда проведет спарринг против Северной Ирландии. Главный тренер прокомментировал готовность футболистов. Сборная Украины рискует потерять игрока из финальной заявки на Евро-2020 – Шевченко готов провести замену.

Появились слухи, что Вест Хэм предлагает Ярмоленко московскому Спартаку, однако агент Андрея категорически опроверг эту информацию. Руслан Малиновский ляжет под нож после Евро-2020 – лидер сборной Украины играет через боль.

Украина

Динамо официально активировало опцию продления контракта с Мирчей Луческу до 2023 года. Фран Соль вынужден возвращаться в Киев – зарплата форварда слишком велика для Тенерифе.

Шахтер в шаге от трансфера Педриньо – СМИ раскрыл цену и условия контракта хавбека. "Горняки" готовят 25 млн евро на бразильца, который не покорился Динамо.

Молодежная сборная Украины не удержала победу над Турцией – яркого Мудрика не хватило, чтобы реабилитироваться. Сергей Ребров впервые заговорил о своем конфликте с президентом Ференцвароша.

Европа

Нидерланды на последних минутах спасли ничью с Шотландией – Депай оформил дубль на фоне ужасной игры "оранье". Англия обыграла Австрию, но не избежала досадной травмы – будущий соперник Украины дал хороший бой.

Франция разгромила Уэльс с "нефартовым" возвращением Бензема, гений-Эриксен украл победу в Германии. Роберто Манчини определил финальный список сборной Италии на Евро-2020.

Карло Анчелотти вернулся в Реал, чтобы войти в историю – козыри, главные дилеммы и интересная реакция Лапорты. Барселона официально закрыла третий трансфер лета. Антонио Конте договаривается с Тоттенхэмом – роскошные условия для себя и должность бывшему топ-менеджеру Ювентуса.