Евро-2024

Определились два последних участника четвертьфинала. Нидерланды разорвали Румынию, а Турция несколько неожиданно взяла верх над Австрией.

Криштиану Роналду объявил, что нынешний Евро будет для него последним в статусе игрока.

УПЛ

Динамо в первом спарринге межсезонья разбило новичка УПЛ. Шахтер определился, где будет принимать матчи Лиги чемпионов – "горняки" переезжают третий год подряд.

Трансферы украинцев

Лидер Динамо после Евро-2024 провел переговоры с Бешикташем. А вот Яремчук турецкий маршрут не рассматривает – украинец в поле зрения двух неожиданностей из ЛЧ, но мечтает о другом.

Довбик уже якобы выбрал следующий клуб и в ближайшие дни ждет презентации. Лунин оказался среди четырех игроков, которые могут уйти из Реала – Анчелотти хочет оставить лишь двоих.