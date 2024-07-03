Главные новости 2 июля: четвертьфинал Евро сформирован, разгромная победа Динамо, украинцы выбирают себе клубы
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 2 июля.
Евро-2024
Определились два последних участника четвертьфинала. Нидерланды разорвали Румынию, а Турция несколько неожиданно взяла верх над Австрией.
Криштиану Роналду объявил, что нынешний Евро будет для него последним в статусе игрока.
УПЛ
Динамо в первом спарринге межсезонья разбило новичка УПЛ. Шахтер определился, где будет принимать матчи Лиги чемпионов – "горняки" переезжают третий год подряд.
Трансферы украинцев
Лидер Динамо после Евро-2024 провел переговоры с Бешикташем. А вот Яремчук турецкий маршрут не рассматривает – украинец в поле зрения двух неожиданностей из ЛЧ, но мечтает о другом.
Довбик уже якобы выбрал следующий клуб и в ближайшие дни ждет презентации. Лунин оказался среди четырех игроков, которые могут уйти из Реала – Анчелотти хочет оставить лишь двоих.