Украина

Киевское Динамо дозаявило Беседина и Сидклея на УПЛ и предложило 9 млн евро за звезду турецкого Хатайспора.

Донецкий Шахтер огласил заявку на плей-офф Лиги Европы и обнародовал обновленное расписание спаррингов до конца сборов.

Франция – Украина: определилось место проведения стартового матча отбора к ЧМ-2022. Ковалевский Колос опубликовал официальное заявление об отчислении Селезнева.

Европа

Туринский Ювентус одержал волевую победу над Интером в первом полуфинале Кубка Италии – видео голов и обзор поединка на Джузеппе Меацца.

В чемпионате Англии Манчестер Юнайтед уничтожил Саутгемптон с позорным счетом – видеообзор безумного голепада команды Сульшера.

Кубок Германии: Байер сенсационно вылетел от команды 4-го дивизиона, а Боруссия Д едва не повторила "подвиг" Баварии. Зато Севилья одолела Альмерию и пробилась в полуфинал Кубка Испании.

Другие топ-события

Французский Марсель со скандалом подтвердил увольнение Виллаш-Боаша. Тем временем Роберто Манчини анонсировал свой уход из сборной Италии и назвал фаворитов на тренерское кресло.

Зато ПСЖ и Неймар договорились о продолжении сотрудничества. В свою очередь Рафа Бенитес якобы согласился возглавить Наполи вместо Гаттузо.