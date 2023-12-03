Главные новости 2 декабря: жеребьевка Евро-2024, звездный новичок Барселоны, шедевр Малиновского, ассист Зинченко
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за субботу, 2 декабря.
Украина
Кривбасс за 5 минут устроил камбек против Александрии – легионеры вывели команду Вернидуба на вершину УПЛ.
Ворскла одержала волевую победу над СК Днепр-1– Кривбасс остался лидером благодаря "катеначо" Скрипника.
Рух прокомментировал интерес европейских топ-клубов к своему лидеру: "Мы готовы рассматривать предложения".
"Такое приглашение от Украины может быть раз в 1000 лет": хавбек европейской сборной ожидает вызова от Реброва.
Мир
Результаты жеребьевки Евро-2024: Украина получила самых легких потенциальных соперников, сложные группы для Италии и Франции.
Барселона получит мощное усиление зимой – приход звездного форварда официально подтвердили.
Ньюкасл обыграл Манчестер Юнайтед и приблизился к топ-4 АПЛ – "сороки" порвали очередного гранда и потеряли лидера.
Милан одержал вторую победу подряд в Серии А – ассист голкипера, Йович оформил гол+пас, возвращение лидера.
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Украинцы за границей
Зинченко отдал ассист и привез гол в матче с Вулверхэмптоном, Ярмолюк принял участие в двух голевых атаках Брентфорда.
Андрей Лунин получил новый вариант в Испании, но Реал помешает трансферу.
Малиновский забил и приблизился к Месси, Коваленко ассистом продолжил суперсерию – Дженоа из Эмполи поделили очки.