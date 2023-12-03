Украина

Кривбасс за 5 минут устроил камбек против Александрии – легионеры вывели команду Вернидуба на вершину УПЛ.

Ворскла одержала волевую победу над СК Днепр-1– Кривбасс остался лидером благодаря "катеначо" Скрипника.

Рух прокомментировал интерес европейских топ-клубов к своему лидеру: "Мы готовы рассматривать предложения".

"Такое приглашение от Украины может быть раз в 1000 лет": хавбек европейской сборной ожидает вызова от Реброва.

Мир

Результаты жеребьевки Евро-2024: Украина получила самых легких потенциальных соперников, сложные группы для Италии и Франции.

Барселона получит мощное усиление зимой – приход звездного форварда официально подтвердили.

Ньюкасл обыграл Манчестер Юнайтед и приблизился к топ-4 АПЛ – "сороки" порвали очередного гранда и потеряли лидера.

Милан одержал вторую победу подряд в Серии А – ассист голкипера, Йович оформил гол+пас, возвращение лидера.

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Украинцы за границей

Зинченко отдал ассист и привез гол в матче с Вулверхэмптоном, Ярмолюк принял участие в двух голевых атаках Брентфорда.

Андрей Лунин получил новый вариант в Испании, но Реал помешает трансферу.

Малиновский забил и приблизился к Месси, Коваленко ассистом продолжил суперсерию – Дженоа из Эмполи поделили очки.