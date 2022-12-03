Португалия уступила Южной Корее, но прошла в плей-офф / Фото ФИФА

ЧМ-2022

Групповой этап завершился. В последнем туре Уругвай победил Гану, но драматически простился с ЧМ-2022. "Небесно-голубым" подложила свинью Южная Корея, неожиданно обыгравшая Португалию с "бенефисом" Роналду.

Швейцария эффектно наказала Сербию и прорвалась в плей-офф ЧМ-2022. А в параллельном поединке Бразилия сенсационно проиграла Камеруну. Лидер "неукротимых львов" забил и получил курьезное удаление.

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