Главные новости 2 декабря: определились все пары 1/8 финала ЧМ-2022, Португалия и Бразилия сенсационно проиграли
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за пятницу, 2 декабря.
ЧМ-2022
Групповой этап завершился. В последнем туре Уругвай победил Гану, но драматически простился с ЧМ-2022. "Небесно-голубым" подложила свинью Южная Корея, неожиданно обыгравшая Португалию с "бенефисом" Роналду.
Швейцария эффектно наказала Сербию и прорвалась в плей-офф ЧМ-2022. А в параллельном поединке Бразилия сенсационно проиграла Камеруну. Лидер "неукротимых львов" забил и получил курьезное удаление.
Следовательно, определились все пары 1/8 финала. Вас может заинтересовать, с кем будут играть друзья Украины, поэтому мы все расписали.
Не обошлось и без отставки. Уже четвертый тренер-неудачник потерял свое кресло после вылета из чемпионата мира.
Мир обсуждал резонансный гол Японии, который оставил Германию без плей-офф. ФИФА дала окончательный видеовердикт.
Украина
Несмотря на ЧМ, продолжается еще и УПЛ. Кривбасс одержал минимальную победу над Черноморцем, завершив 2022 год на восьмой позиции.
Шахтер уже нашел замену Мудрику в Бразилии. Пресса назвала сумму потенциального трансфера.
Кандидатура Шевченко была выдвинута на пост президента УАФ. Несколько факторов пока помешают.