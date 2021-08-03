Главные новости 2 августа: УАФ подтвердила уход Шевченко, Ребров готовится возглавить сборную, жеребьевка еврокубков
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 2 августа.
Украина
Луганская Заря уничтожила Ингулец в последнем матче 2-го тура УПЛ. Кочергин оформил хет-трик, а Булеца отдал два ассиста.
УАФ подтвердила прощание со штабом Шевченко и начала поиски нового главного тренера. Уже известны два кандидата из-за границы. Кроме того, Сергей Ребров может разорвать контракт со своим клубом ради сборной.
Шахтер готовится начать борьбу в Лиге чемпионов. Роберто Де Дзерби объявил заявку на игру с Генк и дал пресс-конференцию.
Мир
Джорджо Кьеллини подписал новый контракт с Ювентусом.
Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов: Шахтеру грозит чемпион мира, тяжелый путь Яремчука – все результаты
Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы 2021/22: Заря и другие украинцы получили соперников
Результаты жеребьевки плей-офф Лиги конференций 2021/22: Колосу максимально повезло, но соперник нелегкий
Трансферы
Рома официально завершила покупку Эльдора Шомуродова.
Артем Довбик имеет все шансы присоединиться к Трабзонспору – 2 миллиона евро пока тормозят трансфер.
Роналду надеется, что Реал поможет ему покинуть Ювентус.