Украина

Луганская Заря уничтожила Ингулец в последнем матче 2-го тура УПЛ. Кочергин оформил хет-трик, а Булеца отдал два ассиста.

УАФ подтвердила прощание со штабом Шевченко и начала поиски нового главного тренера. Уже известны два кандидата из-за границы. Кроме того, Сергей Ребров может разорвать контракт со своим клубом ради сборной.

Шахтер готовится начать борьбу в Лиге чемпионов. Роберто Де Дзерби объявил заявку на игру с Генк и дал пресс-конференцию.

Мир

Джорджо Кьеллини подписал новый контракт с Ювентусом.

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов: Шахтеру грозит чемпион мира, тяжелый путь Яремчука – все результаты

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы 2021/22: Заря и другие украинцы получили соперников

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги конференций 2021/22: Колосу максимально повезло, но соперник нелегкий

Трансферы

Рома официально завершила покупку Эльдора Шомуродова.

Артем Довбик имеет все шансы присоединиться к Трабзонспору – 2 миллиона евро пока тормозят трансфер.

Роналду надеется, что Реал поможет ему покинуть Ювентус.