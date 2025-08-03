Главные новости 2 августа: победный старт Динамо в УПЛ, звезда АПЛ шокировал заявлением об уходе, новый клуб для Довбика
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 2 августа.
Украина
Динамо победило Верес в стартовом матче в УПЛ – Ванат всему голова, тревога перед ЛЧ и симпатичная игра ровенчан
Заря и ЛНЗ расписали ничью на глазах тренера сборной Украины – экс-игрок Динамо не забил в пустые ворота
Вторая лига: экс-звезда Динамо помог в меньшинстве отобрать очки у Полесья-2, новичок одержал вторую подряд победу
Ворскла одержала волевую победу над Мариуполем в стартовом туре Первой лиги
Черноморец уверенно одолел Ниву в первом официальном матче сезона
Резник не перейдет в АПЛ – источник назвал сумму, которую отклонил Шахтер
Шовковский оценил повреждение ведущего игрока Динамо, назвав шансы сыграть в матче Лиги чемпионов
Новичок УПЛ арендовал двух игроков Шахтера
Лидер Руха продолжит карьеру в европейском чемпионате – СМИ назвал детали перехода
Мир
Сон шокировал Тоттенхэм – официально объявил об уходе и хочет в клуб украинца
Бавария потеряла полузащитника – игрок перенес срочную операцию
Экс-легионер Динамо оформил дубль и получил приз лучшему игроку – ВИДЕО
Фонсека проиграл контрольный матч Баварии – "закрыть" Кейна оказалось недостаточно
Ливерпуль выдвинул Ньюкаслу условие, при котором попытается еще раз подписать Исака
Трансферы
Соперник Динамо в ЛЧ завершает сенсационный трансфер экс-звезды Челси и ПСЖ – известны детали сделки
Шахтер нацелился на очередного бразильца – его представляет отец Неймара
Ньюкасл подписал экс-игрока Арсенала и сборной Англии
Экс-звезда Ньюкасла и Борнмута официально нашел себе новый клуб
Украинцы за рубежом
Провальный дебют Степанова за Нюрнберг – украинец признан худшим игроком матча
ПСЖ согласовал трансфер Забарного – парижане почти удовлетворили условия Борнмута
Довбик может перейти в самый титулованный клуб Италии – Рома готова существенно снизить цену
Яремчук отдал ассист и оформил оффсайдный дубль в спарринге Олимпиакоса – ВИДЕО
Довбык помог Роме победить в контрольном матче – он поучаствовал в голе и заработал желтую