Украина

Динамо победило Верес в стартовом матче в УПЛ – Ванат всему голова, тревога перед ЛЧ и симпатичная игра ровенчан

Заря и ЛНЗ расписали ничью на глазах тренера сборной Украины – экс-игрок Динамо не забил в пустые ворота

Вторая лига: экс-звезда Динамо помог в меньшинстве отобрать очки у Полесья-2, новичок одержал вторую подряд победу

Ворскла одержала волевую победу над Мариуполем в стартовом туре Первой лиги

Черноморец уверенно одолел Ниву в первом официальном матче сезона

Резник не перейдет в АПЛ – источник назвал сумму, которую отклонил Шахтер

Шовковский оценил повреждение ведущего игрока Динамо, назвав шансы сыграть в матче Лиги чемпионов

Новичок УПЛ арендовал двух игроков Шахтера

Лидер Руха продолжит карьеру в европейском чемпионате – СМИ назвал детали перехода

Мир

Сон шокировал Тоттенхэм – официально объявил об уходе и хочет в клуб украинца

Бавария потеряла полузащитника – игрок перенес срочную операцию

Экс-легионер Динамо оформил дубль и получил приз лучшему игроку – ВИДЕО

Фонсека проиграл контрольный матч Баварии – "закрыть" Кейна оказалось недостаточно

Ливерпуль выдвинул Ньюкаслу условие, при котором попытается еще раз подписать Исака

Трансферы

Соперник Динамо в ЛЧ завершает сенсационный трансфер экс-звезды Челси и ПСЖ – известны детали сделки

Шахтер нацелился на очередного бразильца – его представляет отец Неймара

Ньюкасл подписал экс-игрока Арсенала и сборной Англии

Экс-звезда Ньюкасла и Борнмута официально нашел себе новый клуб

Украинцы за рубежом

Провальный дебют Степанова за Нюрнберг – украинец признан худшим игроком матча

ПСЖ согласовал трансфер Забарного – парижане почти удовлетворили условия Борнмута

Довбик может перейти в самый титулованный клуб Италии – Рома готова существенно снизить цену

Яремчук отдал ассист и оформил оффсайдный дубль в спарринге Олимпиакоса – ВИДЕО

Довбык помог Роме победить в контрольном матче – он поучаствовал в голе и заработал желтую