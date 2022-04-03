Главные новости 2 апреля: Динамо сообщило о старте турне в поддержку ВСУ, звезды бегут из УПЛ
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей в субботу, 2 апреля.
Война России против Украины
Динамо утвердило первый благотворительный матч во время войны. Соперником стал многократный чемпион Польши.
Сегодняшнее Дерби д'Италия призвано привлечь внимание к войне в Украине. Солистка группы Go_A Екатерина Павленко перед матчем Ювентуса и Интера споет легендарную песню Джона Леннона.
Итальянские арбитры финансово поддержат украинских коллег – Лучано Лучи составил список самых нуждающихся.
"Я не общаюсь с российскими журналистами": Капелло резко "отшил" представителей страны-оккупанта. Даже экс-наставник сборной России больше не хочет иметь ничего общего с пропагандистскими СМИ.
Россия напала на Украину: Динамо возвращается и теряет звезд, Ракицкий хочет в сборную Украины (LIVE)
Мир
Бавария вместо разгромной победы над Фрайбургом рискует получить техническое поражение. Дикая ошибка Нагельсманна, которую оправдывает даже арбитр.
Ливерпуль победой над Уотфордом временно отобрал лидерство у Манчестер Сити, но "горожане" через несколько часов вернули себе первое место, одолев Бернли. Манчестер Юнайтед на фоне кадрового кризиса в зрелищном матче разделил очки с Лестером.
Украинские футболисты продолжают добиваться успеха в Европе. Гол Ярмоленко признали лучшим в Вест Хэме за прошлый месяц. Денис Олейник забил в стартовом туре чемпионата Финляндии.
Украина
"Заря была, есть и будет". Луганский клуб опроверг информацию о прекращении существования.
Вице-президент Металлиста Евгений Красников сообщил, что Ярослав Ракицкий был бы очень рад, если бы его вызвали в сборную Украины.
Уругваец Карлос Де Пена перешел в бразильский Интернасьональ и трогательно попрощался с Динамо.
Александр Рыбка покинул Металлист – экс-голкипер Динамо и Шахтера вернулся в чемпионат Турции