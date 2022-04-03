Война России против Украины

Динамо утвердило первый благотворительный матч во время войны. Соперником стал многократный чемпион Польши.

Сегодняшнее Дерби д'Италия призвано привлечь внимание к войне в Украине. Солистка группы Go_A Екатерина Павленко перед матчем Ювентуса и Интера споет легендарную песню Джона Леннона.

Итальянские арбитры финансово поддержат украинских коллег – Лучано Лучи составил список самых нуждающихся.

"Я не общаюсь с российскими журналистами": Капелло резко "отшил" представителей страны-оккупанта. Даже экс-наставник сборной России больше не хочет иметь ничего общего с пропагандистскими СМИ.

Россия напала на Украину: Динамо возвращается и теряет звезд, Ракицкий хочет в сборную Украины (LIVE)

Мир

Бавария вместо разгромной победы над Фрайбургом рискует получить техническое поражение. Дикая ошибка Нагельсманна, которую оправдывает даже арбитр.

Ливерпуль победой над Уотфордом временно отобрал лидерство у Манчестер Сити, но "горожане" через несколько часов вернули себе первое место, одолев Бернли. Манчестер Юнайтед на фоне кадрового кризиса в зрелищном матче разделил очки с Лестером.

Украинские футболисты продолжают добиваться успеха в Европе. Гол Ярмоленко признали лучшим в Вест Хэме за прошлый месяц. Денис Олейник забил в стартовом туре чемпионата Финляндии.

Украина

"Заря была, есть и будет". Луганский клуб опроверг информацию о прекращении существования.

Вице-президент Металлиста Евгений Красников сообщил, что Ярослав Ракицкий был бы очень рад, если бы его вызвали в сборную Украины.

Уругваец Карлос Де Пена перешел в бразильский Интернасьональ и трогательно попрощался с Динамо.

Александр Рыбка покинул Металлист – экс-голкипер Динамо и Шахтера вернулся в чемпионат Турции