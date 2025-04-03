"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 2 апреля 2025 года.

Кубок Украины

Динамо одолело Рух и пробилось в 1/2 Кубка Украины – сенсационный Герреро, крутой дебют 23-летнего, травма зятя Суркиса.

Шахтер вышел в полуфинал Кубка Украины, Дожав Александрию в овертаймах.

Полесье пробилось в полуфинал Кубка Украины, одержав сложнейшую победу над Вересом в овертаймах.

Украинцы за рубежом

Забарный сенсационно проиграл аутсайдеру, фиаско Миколенко и Ярмолюка, звезда Ман Сити забил впервые за 16 месяцев.

Крапивцов дебютировал за Жирону – украинец приобщился к камбэку с 0:2.

Зубков голом вывел Трабзонспор в полуфинал Кубка Турции – Сикан и Ко перестреляли Бодрумспор в битве 9 на 10.

Защитники Бенфики дважды подставили Трубина в матче с аутсайдером чемпионата Португалии.

Мир

Барселона прорвалась в финал Кубка Испании, удержав победу над Атлетико в ответном матче.

Кубок Италии: Интер в четвертый раз за сезон не смог победить Милан.

Штутгарт разобрался с Лейпцигом и вышел в финал Кубка Германии.

Юношеская ЛЧ: украинец прошел Манчестер Сити, любимец Флика вывел Барселону в "Финал четырех".

Бавария разваливается на части перед игрой с Интером – переполненный лазарет команды пополнился еще одним лидером.