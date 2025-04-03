Главные новости 2 апреля: дебют Крапивцова за Жирону, фиаско украинцев в АПЛ, определились все полуфиналисты Кубка Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 2 апреля 2025 года.
Кубок Украины
Динамо одолело Рух и пробилось в 1/2 Кубка Украины – сенсационный Герреро, крутой дебют 23-летнего, травма зятя Суркиса.
Шахтер вышел в полуфинал Кубка Украины, Дожав Александрию в овертаймах.
Полесье пробилось в полуфинал Кубка Украины, одержав сложнейшую победу над Вересом в овертаймах.
Украинцы за рубежом
Забарный сенсационно проиграл аутсайдеру, фиаско Миколенко и Ярмолюка, звезда Ман Сити забил впервые за 16 месяцев.
Крапивцов дебютировал за Жирону – украинец приобщился к камбэку с 0:2.
Зубков голом вывел Трабзонспор в полуфинал Кубка Турции – Сикан и Ко перестреляли Бодрумспор в битве 9 на 10.
Защитники Бенфики дважды подставили Трубина в матче с аутсайдером чемпионата Португалии.
Мир
Барселона прорвалась в финал Кубка Испании, удержав победу над Атлетико в ответном матче.
Кубок Италии: Интер в четвертый раз за сезон не смог победить Милан.
Штутгарт разобрался с Лейпцигом и вышел в финал Кубка Германии.
Юношеская ЛЧ: украинец прошел Манчестер Сити, любимец Флика вывел Барселону в "Финал четырех".
Бавария разваливается на части перед игрой с Интером – переполненный лазарет команды пополнился еще одним лидером.