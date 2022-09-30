Главные новости 29 сентября: заработки Украины в Лиге наций, Германия не хочет играть в квалификации на Евро-2024
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за четверг, 29 сентября.
Украина
Известно, сколько заработала Украина за выступления сборной в Лиге наций.
Луганская Заря подписала еще двух новичков – ими стали голкипер и полузащитник Шахтера. Тем временем Черноморец объявил о трансфере форварда, игравшего в топ-чемпионате. Одесситы в очередной раз поразили креативом.
"Мудрик створений для АПЛ", але Реал може перехопити гравця збірної України – рідкісний ажіотаж і курйозний конфуз
Мир
Ливерпуль был лидером в борьбе за Холанда, но в решающий момент выпал даже из топ-3 из-за критериев норвежца.
Тони Кроос может завершить карьеру в конце сезона – Реал уже подготовил замену лидеру.
Сборная Германии отказалась принять участие в отборе к Евро-2024. Хозяева турнира предпочитают самостоятельно распоряжаться своим графиком.
Сборная Армении осталась без тренера – сокрушительное поражение от Украины стало одной из причин прощания с Хокином Капаросом.