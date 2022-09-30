Украина

Известно, сколько заработала Украина за выступления сборной в Лиге наций.

Луганская Заря подписала еще двух новичков – ими стали голкипер и полузащитник Шахтера. Тем временем Черноморец объявил о трансфере форварда, игравшего в топ-чемпионате. Одесситы в очередной раз поразили креативом.

"Мудрик створений для АПЛ", але Реал може перехопити гравця збірної України – рідкісний ажіотаж і курйозний конфуз

Мир

Ливерпуль был лидером в борьбе за Холанда, но в решающий момент выпал даже из топ-3 из-за критериев норвежца.

Тони Кроос может завершить карьеру в конце сезона – Реал уже подготовил замену лидеру.

Сборная Германии отказалась принять участие в отборе к Евро-2024. Хозяева турнира предпочитают самостоятельно распоряжаться своим графиком.

Сборная Армении осталась без тренера – сокрушительное поражение от Украины стало одной из причин прощания с Хокином Капаросом.