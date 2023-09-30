Главные новости 29 сентября: роскошное дерби Трубина, Барселона с помощью Рамоса вернула лидерство
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за пятницу, 29 сентября.
Украина
Три клуба УПЛ получили штрафы за допуск фанатов на трибуны – сумма одного впечатляет.
Ужасная травма Назаренко: Полесье объявило окончательный диагноз и сроки восстановления полуфиналиста Евро.
Мир
Барселона дожала Севилью благодаря автоголу Серхио Рамоса – "блаугранас" вернули лидерство в Ла Лиге.
Саудовская Аравия: Неймар опозорился с пенальти, но оформил победу ассистом, Роналду спас победу для Аль-Насра.
Сбежавший из России игрок сборной Франции угрожал броситься с моста.
Украинцы за границей
Трубин впервые сыграл на ноль за Бенфику – украинец совершил суперсейв в дерби из Порту, экс-звезда Шахтера отдал ассист.
Украинец 2 голами помог команде прервать ужасную серию в чемпионате Польши – видео точных ударов.
Коноплянка не попал в заявку на последние два матча – президент Клужа озвучил причину исчезновения украинца.