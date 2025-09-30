Украина

Полесье разгромило Верес – три гола за 30 минут первого тайма, Филиппов оформил дубль, Брагару забил дебютный.

Шовковский покинет Динамо лишь при одном условии: ТаТоТаке – об угрозе отставки тренера после очередной ничьей.

Легионер Динамо неожиданно вернулся в Киев – Шовковский получит мощное усиление.

Топ-чемпионаты

Эвертон расписал ничью с Вест Хэмом – Миколенко получил желтую за отмашку, "молотобойцы" забили из зоны украинца.

Лацио одержал первую победу на выезде – Малиновский получил карточку и "привез" гол.

Матч Ла Лиги с участием Валенсии перенесен – названа причина.

ФИФА готовит революционное изменение правил по пенальти – нововведение может вступить в силу после ЧМ-2026.

Украинцы за рубежом

Лунин может стать №1 в Реале – Куртуа теряет позиции, Алонсо даст шанс украинцу.