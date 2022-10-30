Украина

Шахтер неожиданно споткнулся в матче с Александрией: настоящая голевая перестрелка с удалением. К сожалению, "горняки" потеряли лидера перед решающим матчем в Лиге чемпионов.

Ворскла обыграла Минай благодаря убийственной реализации. Команда Скрипника обошла Динамо и серьезно поднялась в УПЛ.

Кубку Украины, вероятнее всего, быть. Его планируют провести весной, но все будет зависеть от одного фактора.

Украинцы за границей

Ярмоленко ассистом-оборотнем не помог Аль-Айну избежать поражения: команда Реброва на расстоянии победы от лидера.

Миколенко провел роскошный матч за Эвертона против Фулхэма в английской Премьер-лиге. А вот Ярмолюк впервые попал в заявку Брентфорда, хоть и не сыграл.

Кухаревич голом помог Хиберниану подняться в топ-3 чемпионата Шотландии. Украинец забил во втором матче подряд.

Топ-матчи

Ливерпуль второй раз подряд проиграл аутсайдеру АПЛ. Нуньес запорил два супермомента, а рекордная серия ван Дейка оборвалась. В другом матче Де Дзерби унизил Челси.

Барселона вырвала тяжелую победу над Валенсией благодаря голу Левандовски на последних минутах. Интер устроил погром, а Наполи обновил клубный рекорд.