Главные новости 29 октября: Хави согласился возглавить Барселону, соперник Украины назвал состав на матчи отбора ЧМ-2022
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за пятницу, 29 октября.
Украина
Трансферная история легионера Шахтера Педриньо попала под рассмотрение прокуратуры. Проблемным оказался переход бразильца в Бенфику.
Сборная Боснии и Герцеговины объявила заявку на решающий матч отбора к ЧМ-2022 против национальной команды Украины.
"Лужний купував Snickers і пригощав мене": Богдан Єсип – про Динамо 90-х, 101 гол у Першій лізі і вихід на поле у 43
Мир
Судейские скандалы и мадридское дерби тренеров – определился победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ
Хави окончательно согласовал возвращение в Барселону – каталонцам придется подождать
ПСЖ выцарапал победу над Лиллем и ушел в отрыв на вершине таблицы – Месси заменили сразу после перерыва.
Дуель філософів для Маліновського, реабілітація Манчестер Юнайтед і Баварії, ще один іспит Моурінью – топ-матчі вікенду
Украинцы за границей
Сергей Ребров во главе Аль-Айна не сумел победить во втором матче подряд. Однако лидерство команда украинского специалиста сохранила.
Иван Петряк забил гол после классной атаки, помог Фехервару победить и приблизиться к призовой тройке в чемпионате Венгрии.
Ярослав Ракицкий забил шедевральный гол со штрафного в 100-м матче за российский Зенит.