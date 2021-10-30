Украина

Трансферная история легионера Шахтера Педриньо попала под рассмотрение прокуратуры. Проблемным оказался переход бразильца в Бенфику.

Сборная Боснии и Герцеговины объявила заявку на решающий матч отбора к ЧМ-2022 против национальной команды Украины.

"Лужний купував Snickers і пригощав мене": Богдан Єсип – про Динамо 90-х, 101 гол у Першій лізі і вихід на поле у 43

Мир

Судейские скандалы и мадридское дерби тренеров – определился победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ

Хави окончательно согласовал возвращение в Барселону – каталонцам придется подождать

ПСЖ выцарапал победу над Лиллем и ушел в отрыв на вершине таблицы – Месси заменили сразу после перерыва.

Дуель філософів для Маліновського, реабілітація Манчестер Юнайтед і Баварії, ще один іспит Моурінью – топ-матчі вікенду

Украинцы за границей

Сергей Ребров во главе Аль-Айна не сумел победить во втором матче подряд. Однако лидерство команда украинского специалиста сохранила.

Иван Петряк забил гол после классной атаки, помог Фехервару победить и приблизиться к призовой тройке в чемпионате Венгрии.

Ярослав Ракицкий забил шедевральный гол со штрафного в 100-м матче за российский Зенит.