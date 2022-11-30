США – в 1/8 финала чемпионата мира

ЧМ-2022

Стартовал 3 тур катарского Мундиаля. Сенегал обыграл Эквадор, а Нидерланды – Катар. Сборные-победители прошли в 1/8 финала.

Англия сумела разгромить Уэльс, США не без проблем одолели Иран. Обе команды тоже пробились в плей-офф. Теперь стали известны первые две пары 1/8 .

Украина

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