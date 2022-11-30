Главные новости 29 ноября: первые пары 1/8 ЧМ-2022 с друзьями Украины, Шахтер неожиданно подписал легионера
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за вторник, 29 ноября.
ЧМ-2022
Стартовал 3 тур катарского Мундиаля. Сенегал обыграл Эквадор, а Нидерланды – Катар. Сборные-победители прошли в 1/8 финала.
Англия сумела разгромить Уэльс, США не без проблем одолели Иран. Обе команды тоже пробились в плей-офф. Теперь стали известны первые две пары 1/8.
Украина
Шахтер официально подписал первого зимнего новичка. "Горнякам" якобы удалось выиграть борьбу у Ювентуса и Валенсии. Есть детали перехода.
Динамо не планирует продавать Цыганкова зимой, но хочет заработать на его трансфере. Журналист раскрыл план Суркиса.
Павелко избежал содержания под стражей. За президента УАФ и другого руководителя внесли залог почти на 20 миллионов. Адвокат с решением суда не согласен.
Другие важные новости
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Зинченко вернулся к тренировкам с Арсеналом. Впереди у лидера АПЛ вместе с украинцем будет серия топ-спаррингов.
В сборной Бельгии большой конфликт: Лукаку останавливал спор звезд, игроки не общаются между собой.