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Главные новости 29 марта: Украина посрамила Россию на виртуальном Евро-2020, Ярмоленко думает о возвращении в Динамо

07:00 97 Читати українською
Главные новости 29 марта: Украина посрамила Россию на виртуальном Евро-2020, Ярмоленко думает о возвращении в Динамо
Главные новости футбола 29 марта

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 марта.

Украина

Карпаты отказались выкупать своего лидера – он вернется в Европу. Ворскла анонсировала значительное сокращение зарплат игроков. Александр Караваев выделил главный плюс в критике игроков Динамо. Михаил Мудрик прокомментировал возможный переход в Рому.

Украина уничтожила Россию на альтернативном Евро-2020 – Александр Зинченко в издевательском стиле переиграл защитника Зенита.

Европа

"Поцелуй Иуды": Манчестер Сити нашел сенсационного лидера заговора клубов АПЛ. В то же время "горожане" ищут замену Гвардиоле – в поле зрения попал чемпион мира. Кейн готов покинуть Тоттенхэм при одном условии.

Хави уже назвал свой тренерский штаб и первые трансферы в Барселоне. Клуб нашел новый вариант для Коутиньо – каталонцы могут оформить звездный обмен. Реал в свою очередь определился с альтернативой Погба.

Бавария готова сделать тер Штегена самым дорогим голкипером мира. Фонсека и Мхитарян в топе, а Калинич – загадочный объект: оценили сезон экс-звезд УПЛ в Серии А.

Наши за границей

Андрей Лунин, сын Зидана и еще один: испанское издание помогло Реала выбрать дублера Куртуа. Андрей Ярмоленко не исключает возвращения в Динамо.

Воспитанник Динамо заработал пенальти, экс-карпатовец разрядил пушку – успехи "старых знакомых" в Беларуси. А вот Евгений Хачериди до сих пор не дебютировал за Динамо Брест – тренер рассказал о досадном случае.

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