Главные новости 29 марта: новый контракт Лунина с Реалом, победа Карпат, УАФ экспериментирует с арбитрами
"Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за пятницу, 29 марта.
Украина
Карпаты минимально победили Викторию, ФСК Мариуполь и Прикарпатье разошлись ничьей: Первая лига.
Определились арбитры на полуфинальные матчи Кубка Украины – УАФ применила историческую процедуру выбора судей.
Экс-тренер сборной Украины пострадал от ракетной атаки россиян по Одессе: "Во время удара я был в комнате".
Мир
Хаби Алонсо принял окончательное решение относительно своего будущего – специалист отказал Ливерпулю и Баварии.
АПЛ внесла изменение в правила, которое уменьшит преимущество домашнего поля.
Финалист еврокубка взял пример с Клоппа и Хави – его могут заменить две экс-звезды клуба.
Украинцы за границей
Лунин в шаге от нового контракта с Реалом – Мадрид повышает зарплату без капли сомнения.
Украинский форвард тренируется с основой Байера – Алонсо лично опекает воспитанника Шахтера.
Бенфика в матче с тремя нереализованными пенальти дожала главного аутсайдера – Трубин и Ко вышли в лидеры.