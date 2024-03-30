Украина

Карпаты минимально победили Викторию, ФСК Мариуполь и Прикарпатье разошлись ничьей: Первая лига.

Определились арбитры на полуфинальные матчи Кубка Украины – УАФ применила историческую процедуру выбора судей.

Экс-тренер сборной Украины пострадал от ракетной атаки россиян по Одессе: "Во время удара я был в комнате".

Мир

Хаби Алонсо принял окончательное решение относительно своего будущего – специалист отказал Ливерпулю и Баварии.

АПЛ внесла изменение в правила, которое уменьшит преимущество домашнего поля.

Финалист еврокубка взял пример с Клоппа и Хави – его могут заменить две экс-звезды клуба.

Украинцы за границей

Лунин в шаге от нового контракта с Реалом – Мадрид повышает зарплату без капли сомнения.

Украинский форвард тренируется с основой Байера – Алонсо лично опекает воспитанника Шахтера.

Бенфика в матче с тремя нереализованными пенальти дожала главного аутсайдера – Трубин и Ко вышли в лидеры.