УПЛ

Сегодня состоялось три матча, все – с участием лидеров. Александрия минимально победила Александрия минимально победила Левый Берег в прерванном матче. Шахтер с голом дебютанта одолел Оболонь и сократил отставание от Динамо – Судаков едва не сломал перекладину. Динамо легко обыграло Рух и сохранило отрыв – Буяльский шикарно ассистировал Ванату и забил сам.

Мир

Определились сразу два участника Кубка Англии. Кристал Пэлас разгромил Фулхэм и продолжил "проклятие хозяев". Сенсация АПЛ вышла в полуфинал Кубка Англии, выбив экс-команду Де Дзерби в серии пенальти.

ПСЖ почти стал чемпионом Франции – Де Дзерби опозорился, сделав подарок, команда россиянина подложила свинью.

Украинцы за границей

Довбык голом принес Роме 7-ю победу подряд, дожав Лечче – VAR украл у украинца ассист, "волки" в зоне еврокубков. Лунин пропустил от Леганеса дважды, но дубль Мбаппе спас Реал – "сливочные" победили и оторвались от Атлетико. Игрок сборной Украины нанес сенсационное поражение лидеру – подарок другому украинцу в Европе в битве за золото. Украинец забил шикарный гол в Европе, который может претендовать на Пушкаша