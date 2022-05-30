Отголосок финала Лиги чемпионов

Лунин праздновал победу в ЛЧ с флагом Украины и опубликовал патриотические слова после триумфа. А еще стал жертвой всплеска эмоций своего одноклубника.

"Мне удалось провести 15 лет в лучшем клубе мира": Марсело покидает Реал в статусе рекордсмена Мадрида.

"После того, что с Реалом сделал Вернидуб, никто не надеялся на такое": Испания говорит о чудо-финале ЛЧ и месте Лунина в топ-5.

Новички топ-лиг Европы

Ноттингем Форест со скандалом выиграл самый дорогой матч мира и стал последним новичком АПЛ: было упоминание об Украине и автогол стоимостью в 135 млн фунтов.

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Берлускони и Галлиани вывели свой проект в Серию А: камбек с 0:2, драма и счастливый конец.

Также определились два участника нового сезона Ла Лиги, а команда экс-форварда Динамо сразится за путевку в плей-офф.

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