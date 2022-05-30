Главные новости 29 мая: Лунин может уйти в АПЛ, следующий тренер Динамо, отголосок финала Лиги чемпионов
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за 29 мая.
Отголосок финала Лиги чемпионов
Лунин праздновал победу в ЛЧ с флагом Украины и опубликовал патриотические слова после триумфа. А еще стал жертвой всплеска эмоций своего одноклубника.
"Мне удалось провести 15 лет в лучшем клубе мира": Марсело покидает Реал в статусе рекордсмена Мадрида.
"После того, что с Реалом сделал Вернидуб, никто не надеялся на такое": Испания говорит о чудо-финале ЛЧ и месте Лунина в топ-5.
Новички топ-лиг Европы
Ноттингем Форест со скандалом выиграл самый дорогой матч мира и стал последним новичком АПЛ: было упоминание об Украине и автогол стоимостью в 135 млн фунтов.
Осер одолел Сент-Этьен в звездном сражении за выживание: фанаты устроили ад после серии пенальти.
Берлускони и Галлиани вывели свой проект в Серию А: камбек с 0:2, драма и счастливый конец.
Также определились два участника нового сезона Ла Лиги, а команда экс-форварда Динамо сразится за путевку в плей-офф.
Другие важные новости
Лунин может перебраться в Вест Хэм. Трансфер украинского голкипера Реала зависит от его звездного экс-конкурента.
Мане простился с Ливерпулем и уже якобы согласовал контракт с новым топовым клубом.
Суркис назвал главного кандидата на должность тренера Динамо в случае ухода Луческу.
Сформированы первые две корзины группового турнира Лига чемпионов 2022/23 – там потенциальные соперники Шахтера и Динамо.