Трансферы

Сампдория близка к подписанию Владислава Супряги. Генуэзцы перехватили форварда Динамо у швейцарского Базеля. Мирча Луческу одобрил трансфер, а чемпион мира поедет в Италию на правах аренды с опцией выкупа – подробности предстоящей сделки. Кроме Супряги, киевляне могут отпустить Артема Шабанова, имеющего два варианта в Европе.

Шахтер тоже работает над трансферами. Евгений Коноплянка определился со следующим клубом – известны условия контракта украинца. Также "горняки" могут отпустить чемпиона мира в Германию.

Рух подписал первого англичанина в истории клуба – очередной трансфер "желто-черных".

Фиорентина официально нашла замену Влаховичу, который перебрался в Ювентус за 75 млн евро. Барселона завершила трансфер игрока сборной Испании.

Украина и наши за границей

Роман Яремчук не смог выиграть первый трофей в карьере – Спортинг одолел Бенфику в финале Кубка лиги.

Владлен Юрченко дебютировал за Ригу с голевой передачи.

Динамо до сих пор должно деньги Александру Алиеву. Об этом рассказал сам бывший хавбек киевлян и сборной Украины.

Мир

Камерун стал первым полуфиналистом Кубка Африки – спокойная победа с дублем форварда Лиона и ассистом экс-игрока Карпат. В другом матче 1/4 финала была зафиксирована сенсация.

Эвертон согласовал контракт с Фрэнком Лэмпардом. Официально о назначении легенды новым тренером должны объявить в ближайшее время.