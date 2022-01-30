Главные новости 29 января: Динамо отпускает Супрягу в Италию, Коноплянка выбрал новый клуб, Яремчук проиграл финал
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 января.
Трансферы
Сампдория близка к подписанию Владислава Супряги. Генуэзцы перехватили форварда Динамо у швейцарского Базеля. Мирча Луческу одобрил трансфер, а чемпион мира поедет в Италию на правах аренды с опцией выкупа – подробности предстоящей сделки. Кроме Супряги, киевляне могут отпустить Артема Шабанова, имеющего два варианта в Европе.
Шахтер тоже работает над трансферами. Евгений Коноплянка определился со следующим клубом – известны условия контракта украинца. Также "горняки" могут отпустить чемпиона мира в Германию.
Рух подписал первого англичанина в истории клуба – очередной трансфер "желто-черных".
Фиорентина официально нашла замену Влаховичу, который перебрался в Ювентус за 75 млн евро. Барселона завершила трансфер игрока сборной Испании.
Украина и наши за границей
Роман Яремчук не смог выиграть первый трофей в карьере – Спортинг одолел Бенфику в финале Кубка лиги.
Владлен Юрченко дебютировал за Ригу с голевой передачи.
Динамо до сих пор должно деньги Александру Алиеву. Об этом рассказал сам бывший хавбек киевлян и сборной Украины.
Мир
Камерун стал первым полуфиналистом Кубка Африки – спокойная победа с дублем форварда Лиона и ассистом экс-игрока Карпат. В другом матче 1/4 финала была зафиксирована сенсация.
Эвертон согласовал контракт с Фрэнком Лэмпардом. Официально о назначении легенды новым тренером должны объявить в ближайшее время.