Главные новости 29 июня: определились два участника 1/8 Евро, Шахтер начал сборы с разгрома, европейские трансферы
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 29 июня.
Евро-2024
Состоялись первые матчи стадии 1/8 финала. Италия беззубо проиграла Швейцарии и сложила полномочия чемпиона, а Германия разобралась с Данией.
УЕФА исправил свой фейл с игроком сборной Украины, которого записали россиянином.
УПЛ
Шахтер начал летние сборы с разгромной победы. Суперкубок Украины "горнякам" не светит, потому что его просто не будут проводить. Еще одна важная новость – Шахтер готов отпустить 5 своих игроков на Олимпиаду.
Продолжается сага вокруг СК Днепр-1. Клуб уже якобы готовит письмо в УПЛ о снятии с соревнований, есть потенциальный кандидат на замену.
Трансферы
Состоялся ряд переходов. Челси отпустил "токсичного" полуфиналиста ЧМ і финалиста ЛЧ. Сами лондонцы потратили 19 млн фунтов на 18-летнего "ноунейма".
Эвертон продал конкурента Виталия Миколенко в Италию. Барселона со странной мотивацией избавилась от своего исторического легионера.