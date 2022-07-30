Война России против Украины

Полный Сахалин: известный украинский тренер после России и Крыма возглавил фейковый оккупационный клуб. А раньше фотографировался с флагами Украины (с надписью "Севастополь") и УПА.

Легенда Металлиста вошел в обновленный тренерский штаб украинского клуба. Перед тем российские журналисты придумали очередной фейк, якобы Александр Горяинов станет одним из ассистентов тренера в тульском Арсенале. Интересно, что эта ложь до сих пор висит на русскоязычной Википедии. На самом же деле там работает некий россиянин Дмитрий Горяинов.

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