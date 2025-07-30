Еврокубки

Динамо вышло в следующий раунд ЛЧ, во второй раз разгромив Хамрун – Супряга вернулся и выполнил передасист. Видеообзор матча.

Шовковский пообещал игрокам Динамо разборки после 6:0 в Лиге чемпионов: "Команда не вышла из раздевалки".

Лига чемпионов: 4 гола за 15 минут в матче украинцев, друзья России побили Линкольн, шоу 16-летнего фаната Мудрика.

Лига конференций: словенцы выстояли в Андорре, Левадию спас сын главного тренера – ему хватило четырех минут.

Трансферы

Манчестер Сити признал ошибку и приобрел чемпиона Европы за 30 млн – сенсационный рекордсмен перекрыл дорогу Трубину и Лунину.

Феликс официально стал партнером Роналду в Саудовской Аравии – Челси серьезно прогорел.

Цыганков официально получил результативного напарника – Жирона оформила первый трансфер лета.

Александрия перед ответным матчем с Партизаном подписала экс-нападающего ПСЖ.

Дебютант УПЛ объявил о переходе форварда с опытом выступлений в еврокубках – он забивал клубу Платини.

Палач сборной Украины перешел в гранд Ла Лиги – он проигнорировал опцию выкупа в конце сезона.

Украинцы за рубежом

Трансфер Забарного почти готов – Романо озвучил последнее препятствие и отрицает переговоры с обладателем еврокубка.

Лунин четко определился, где продолжит карьеру – амбициозно бросает вызов одному из лучших вратарей мира.

"Он только об этом и думает": агент Довбика отреагировал на слухи о трансфере Артема в АПЛ.