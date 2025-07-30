Главные новости 29 июля: Динамо одержало разгромную победу в ЛЧ, Лунин, Довбик и Забарный определились с будущим
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 29 июля.
Еврокубки
Динамо вышло в следующий раунд ЛЧ, во второй раз разгромив Хамрун – Супряга вернулся и выполнил передасист. Видеообзор матча.
Шовковский пообещал игрокам Динамо разборки после 6:0 в Лиге чемпионов: "Команда не вышла из раздевалки".
Лига чемпионов: 4 гола за 15 минут в матче украинцев, друзья России побили Линкольн, шоу 16-летнего фаната Мудрика.
Лига конференций: словенцы выстояли в Андорре, Левадию спас сын главного тренера – ему хватило четырех минут.
Трансферы
Манчестер Сити признал ошибку и приобрел чемпиона Европы за 30 млн – сенсационный рекордсмен перекрыл дорогу Трубину и Лунину.
Феликс официально стал партнером Роналду в Саудовской Аравии – Челси серьезно прогорел.
Цыганков официально получил результативного напарника – Жирона оформила первый трансфер лета.
Александрия перед ответным матчем с Партизаном подписала экс-нападающего ПСЖ.
Дебютант УПЛ объявил о переходе форварда с опытом выступлений в еврокубках – он забивал клубу Платини.
Палач сборной Украины перешел в гранд Ла Лиги – он проигнорировал опцию выкупа в конце сезона.
Украинцы за рубежом
Трансфер Забарного почти готов – Романо озвучил последнее препятствие и отрицает переговоры с обладателем еврокубка.
Лунин четко определился, где продолжит карьеру – амбициозно бросает вызов одному из лучших вратарей мира.
"Он только об этом и думает": агент Довбика отреагировал на слухи о трансфере Артема в АПЛ.