Главные новости 29 декабря: Манчестер Сити укрепил лидерство в АПЛ, Луческу готов отпустить из Динамо более 10 игроков
Украина
Зарубежная пресса сообщила, что Динамо все еще может подписать колумбийского вингера Себастьяна Вилью. Однако "Футбол 24" из собственных источников узнал, что киевляне даже не начинали переговоров с Бока Хуниорс. Тем временем Мирча Луческу составил список футболистов, которых готов отправить в Бухарест – 2 чемпиона мира и еще 14 игроков.
Шахтер не ограничился увольнением Жозе Боту. Донецкий клуб покинули почти все скауты. Тем временем португальский специалист уже трудоустроился в ПАОКе, который тренирует Разван Луческу.
Полтавская Ворскла объявила о досрочном уходе Эсеолы, который наиграл всего 23 минуты.
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Мир
Манчестер Сити одолел Брентфорд и закрепился на вершине АПЛ – Зинченко прервал серию, голевой карнавал закончился.
Днем Челси объявил о возвращении Джона Терри в структуру клуба, а вечером "синие" уже в конце матча упустили победу над Брайтоном.
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Украинцы за границей
Андрей Лунин получил шанс дебютировать за Реал в Ла Лиге. Главный конкурент украинца – Тибо Куртуа – сдал положительный тест на коронавирус. Матч с Хетафе 2 января, бельгиец точно не успеет вернуться.
Руслан Малиновский со второй высочайшей оценкой оказался в сборной года Серии А. Однако не все новости с Апеннин положительные: Виктор Коваленко оказался в ковидном лазарете.
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