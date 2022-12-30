Украина

Зарубежная пресса сообщила, что Динамо все еще может подписать колумбийского вингера Себастьяна Вилью. Однако "Футбол 24" из собственных источников узнал, что киевляне даже не начинали переговоров с Бока Хуниорс. Тем временем Мирча Луческу составил список футболистов, которых готов отправить в Бухарест – 2 чемпиона мира и еще 14 игроков.

Шахтер не ограничился увольнением Жозе Боту. Донецкий клуб покинули почти все скауты. Тем временем португальский специалист уже трудоустроился в ПАОКе, который тренирует Разван Луческу.

Полтавская Ворскла объявила о досрочном уходе Эсеолы, который наиграл всего 23 минуты.

"Прийшли у готель з автоматом: "Віддавайте гру". Легендарний тренер – про трансфер за квартиру, Блохіна і Сабо

Мир

Манчестер Сити одолел Брентфорд и закрепился на вершине АПЛ – Зинченко прервал серию, голевой карнавал закончился.

Днем Челси объявил о возвращении Джона Терри в структуру клуба, а вечером "синие" уже в конце матча упустили победу над Брайтоном.

"А недавно коштував 50 млн євро" – Шахтар замість лідера обрав гравця, який ховав Реал і Ювентус, трансфер насторожує

Украинцы за границей

Андрей Лунин получил шанс дебютировать за Реал в Ла Лиге. Главный конкурент украинца – Тибо Куртуа – сдал положительный тест на коронавирус. Матч с Хетафе 2 января, бельгиец точно не успеет вернуться.

Руслан Малиновский со второй высочайшей оценкой оказался в сборной года Серии А. Однако не все новости с Апеннин положительные: Виктор Коваленко оказался в ковидном лазарете.

Тихе футбольне вбивство: два українці розчарували Європу – каламутна Зоря і один варіант порятунку кар'єри