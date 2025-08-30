УПЛ

Карпаты на последних секундах вырвали ничью с Кудривкой на последних секундах, а Заря разгромила Полтаву, забив самый быстрый гол сезона.

Динамо и Шахтер получили соперников в Лиге конференций. Состоялась жеребьевка и в Лиге Европы.

Динамо готовит неожиданный трансфер, а Полесье наконец объявило о подписании Шепелева.

Украинцы за рубежом

Тимур Тутеров оформил дебютный дубль в ворота Вест Хэма за молодежку Сандерленда, а Богдан Попов снова забил за Эмполи.

Георгий Судаков прибыл в Португалию и проходит медосмотр в Бенфике, Владислав Ванат завершает трансфер в Жирону, а Милан хочет обменять Артема Довбыка на Хименеса. Очередной покупатель появился и на Александра Зинченко – Полузащитник Арсенала может стать соперником Ильи Забарного во Франции.

Мир

В Европе стартовали очередные туры в национальных чемпионатах. В Бундеслиге в "городском дерби" Санкт-Паули одолел Гамбург, в Серии А Лука Модоич оформил первый ассист за Милан, а в Ла Лиге Валенсия разгромила Хетафе.

Георгий Бущан с поражения стартовал в Саудовской Аравии, а Роналду забил с пенальти.