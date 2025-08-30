Главные новости 29 августа: Динамо и Шахтер получили соперников в ЛК, украинцы разрывают Европу, Судаков в Бенфике
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 29 августа.
УПЛ
Карпаты на последних секундах вырвали ничью с Кудривкой на последних секундах, а Заря разгромила Полтаву, забив самый быстрый гол сезона.
Динамо и Шахтер получили соперников в Лиге конференций. Состоялась жеребьевка и в Лиге Европы.
Динамо готовит неожиданный трансфер, а Полесье наконец объявило о подписании Шепелева.
Украинцы за рубежом
Тимур Тутеров оформил дебютный дубль в ворота Вест Хэма за молодежку Сандерленда, а Богдан Попов снова забил за Эмполи.
Георгий Судаков прибыл в Португалию и проходит медосмотр в Бенфике, Владислав Ванат завершает трансфер в Жирону, а Милан хочет обменять Артема Довбыка на Хименеса. Очередной покупатель появился и на Александра Зинченко – Полузащитник Арсенала может стать соперником Ильи Забарного во Франции.
Мир
В Европе стартовали очередные туры в национальных чемпионатах. В Бундеслиге в "городском дерби" Санкт-Паули одолел Гамбург, в Серии А Лука Модоич оформил первый ассист за Милан, а в Ла Лиге Валенсия разгромила Хетафе.
Георгий Бущан с поражения стартовал в Саудовской Аравии, а Роналду забил с пенальти.