Война Украины против России

УЕФА рассмотрит продление отстранения россиян от участия в еврокубках. Вместо оккупантов их квоту может получить Украина, а клубы УПЛ – начать новый сезон в других национальных чемпионатах Европы.

Россия напала на Украину: Вернидуб стал чемпионом, Суркис и Луческу готовятся возрождать наш футбол (LIVE)

"Снилося, що я вбив цього придурка Путіна у його бункері": легенда Металіста волонтерить у бронежилеті від Маркевича

Украина

Зимний новичок Шахтера Давид Нерес заявил, что не хочет возвращаться в украинский клуб. Близится трансфер в Бенфику.

Мирче Луческу в очередной раз пророчили завершение работы в Динамо ради другого клуба, но румынский специалист только откровенно рассмеялся над такими слухами.

Сборная Украины получила соперника на товарищеский матч – УАФ официально анонсировала первый спарринг "сине-желтых". Андрей Павелко подтвердил, что разговоры о подарке команде Петракова прямой путевки на ЧМ-2022 не имели никакой конкретики.

Мир

Челси выбрал бизнесмена, для покупки клуба у Абрамовича. Соглашение оценили в гигантскую сумму, часть из которой получат украинцы.

Ральф Рангник официально назначен главным тренером сборной Австрии, но продолжит работу в Манчестере Юнайтед.

Пока Юрий Вернидуб с оружием защищает Украину, его Шериф досрочно стал чемпионом Молдовы. Для команды из Тирасполя это 19 титул в истории и шестой подряд.