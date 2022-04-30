Главные новости 29 апреля: сборная Украины анонсировала первый спарринг, новые удары по футболу оккупантов
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за пятницу, 29 апреля.
Война Украины против России
УЕФА рассмотрит продление отстранения россиян от участия в еврокубках. Вместо оккупантов их квоту может получить Украина, а клубы УПЛ – начать новый сезон в других национальных чемпионатах Европы.
Россия напала на Украину: Вернидуб стал чемпионом, Суркис и Луческу готовятся возрождать наш футбол (LIVE)
"Снилося, що я вбив цього придурка Путіна у його бункері": легенда Металіста волонтерить у бронежилеті від Маркевича
Украина
Зимний новичок Шахтера Давид Нерес заявил, что не хочет возвращаться в украинский клуб. Близится трансфер в Бенфику.
Мирче Луческу в очередной раз пророчили завершение работы в Динамо ради другого клуба, но румынский специалист только откровенно рассмеялся над такими слухами.
Сборная Украины получила соперника на товарищеский матч – УАФ официально анонсировала первый спарринг "сине-желтых". Андрей Павелко подтвердил, что разговоры о подарке команде Петракова прямой путевки на ЧМ-2022 не имели никакой конкретики.
Мир
Челси выбрал бизнесмена, для покупки клуба у Абрамовича. Соглашение оценили в гигантскую сумму, часть из которой получат украинцы.
Ральф Рангник официально назначен главным тренером сборной Австрии, но продолжит работу в Манчестере Юнайтед.
Пока Юрий Вернидуб с оружием защищает Украину, его Шериф досрочно стал чемпионом Молдовы. Для команды из Тирасполя это 19 титул в истории и шестой подряд.