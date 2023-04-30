Украина

СК Днепр-1 дожал Ингулец благодаря скандальному пенальти: шедевр в стиле звездного бразильца, безумные цифры Довбика.

Вернидуб нанес Ротаню дебютное поражение, Рух в большинстве спас ничью с Ворсклой, а Заря разбила Черноморец.

Карпаты в большинстве победили Оболонь в битве за лидерство в Первой лиге: победу принес гол со штрафного на 90+10 минуте.

Павелко пролил свет на назначение нового тренера сборной Украины.

Голкипер Шахтера поступил в ВСУ, приостановив футбольную карьеру

Украинцы за границей

Украинский чемпион мира забил очередной гол за границей. Интересно, что игрока хотят выкупить у Шахтера.

Наставник Краковии объявил приговор Коноплянке. Контракт украинца истекает уже через два месяца.

Мудрик попал в ад: игроки Челси почти не общаются, часть уже хочет убегать.

Европа

Реал победил Альмерию. Бензема оформил третий хет-трик за месяц, что позволило ему стать четвертым бомбардиром в истории Ла Лиги.

Милан вырвал ничью с Ромой в битве за Лигу чемпионов: магия добавленного времени и неудачная серия римлян.

Де Дзерби принес Брайтону самую крупную победу в АПЛ в истории. Сразу 4 игрока отличились дублями.

Барселона легко разгромила Бетис, а Хави выпустил 15-летнего футболиста.