Еврокубки

Состоялись полуфиналы Лиги Европы. Манчестер Юнайтед убил обескровленную Рому. Кавани, Фернандеш и Погба отгрузили Фонсеке шесть мячей и фактически решили судьбу противостояния. Вильярреал победил Арсенал в матче с двумя удалениями и неочевидным пенальти – испанцы также приблизились к финалу.

Александр Зинченко собирает комплименты за хороший матч в полуфинале Лиги чемпионов. "Неудивительно, что Холанд хотел футболку Зинченко": украинец с ассистом взял Париж, поразил фанов и ведет Манчестер Сити в финал. Саша попал в символическую сборную полуфиналистов ЛЧ.

Украина

Шахтер готов подписать двух игроков из Серии А ради нового тренера. Известный форвард объявил об уходе из Миная.

УПЛ утвердила время начала матчей последнего тура чемпионата – все поединки состоятся одновременно. Динамо понесло весомую потерю перед матчем с Ворсклой.

Сборная Украины начнет подготовку к Евро-2020 без легионеров. КДК УАФ пожизненно отстранил игрока за зверский фол в товарищеском матче.

Другие новости

РБ Лейпциг официально объявил имя нового тренера, который заменит Юлиана Нагельсманна. Серхио Рамос нашел компромисс в переговорах с Реалом – капитан склоняется к продлению контракта. Барселона сенсационно проиграла Гранаде на Камп Ноу и упустила шанс возглавить таблицу Ла Лиги.