Украина

Шахтер уверенно победил Рух и опередил Динамо на вершине, а Металлист 1925 одолел сенсационный Колос и поднялся на второе место УПЛ. ЛНЗ и Кривбасс поделили очки, расписав ничью.

Суркис высказался относительно кризиса Динамо перед стартом в Лиге конференций: "Я же не Нострадамус и не баба Ванга".

Мир

Барселона в экспериментальном составе переиграла Реал Сосьедад – Левандовски забил и опозорился, огненный выход Ямаля.

Арсенал на последних минутах вырвал победу над Ньюкаслом на последних минутах – скандальный арбитраж не помешал вернуться на второе место.

Милан остановил непобедимый Наполи и возглавил таблицу – глупое удаление Эступиньяна едва не испортило шоу Пулишича.

Реал готовит 100 миллионов за одноклубника Забарного – ПСЖ против трансфера, но есть нюанс. Мадридцы тем временем обнародовали заявку на матч Лиги чемпионов против Кайрата – Андрей Лунин в списке, но есть аж пять звездных потерь.

Бензема официально остался без тренера – экс-наставнику сборной Франции не простили поражение от Роналду.

Украинцы за рубежом

Довбик голом принес Роме победу в дебютном матче в основе при Гасперини – фатальное невезение соперника.

Гол Довбика в видеообзоре матча Рома – Верона – 2:0.

"Гол – не лучшая новость": римская пресса оценила игру Довбика – лишь один игрок получил более высокую оценку.