Главные новости 28 сентября: Шахтер обогнал Динамо, первое поражение Наполи в сезоне, дебютный гол Довбика при Гасперине
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 28 сентября.
Украина
Шахтер уверенно победил Рух и опередил Динамо на вершине, а Металлист 1925 одолел сенсационный Колос и поднялся на второе место УПЛ. ЛНЗ и Кривбасс поделили очки, расписав ничью.
Суркис высказался относительно кризиса Динамо перед стартом в Лиге конференций: "Я же не Нострадамус и не баба Ванга".
Мир
Барселона в экспериментальном составе переиграла Реал Сосьедад – Левандовски забил и опозорился, огненный выход Ямаля.
Арсенал на последних минутах вырвал победу над Ньюкаслом на последних минутах – скандальный арбитраж не помешал вернуться на второе место.
Милан остановил непобедимый Наполи и возглавил таблицу – глупое удаление Эступиньяна едва не испортило шоу Пулишича.
Реал готовит 100 миллионов за одноклубника Забарного – ПСЖ против трансфера, но есть нюанс. Мадридцы тем временем обнародовали заявку на матч Лиги чемпионов против Кайрата – Андрей Лунин в списке, но есть аж пять звездных потерь.
Бензема официально остался без тренера – экс-наставнику сборной Франции не простили поражение от Роналду.
Украинцы за рубежом
Довбик голом принес Роме победу в дебютном матче в основе при Гасперини – фатальное невезение соперника.
Гол Довбика в видеообзоре матча Рома – Верона – 2:0.
"Гол – не лучшая новость": римская пресса оценила игру Довбика – лишь один игрок получил более высокую оценку.