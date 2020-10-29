Ференцварош – Динамо

Динамо упустило первую победу в текущей Лиге чемпионов, расписав ничью с Ференцварошем. Сергей Ребров переиграл Мирчу Луческу заменами, а капитан и дебютант подвели команду. Киевляне отлично провели первый тайм и полностью провалились во втором – смотрите видео голов и обзор матча.

Наставник Динамо нашел объяснение потере очков и объявил задачу команды на Лигу чемпионов. Денис Бойко выделил переломный момент матча, а Игорь Харатин назвал залог успеха венгров. Появились слухи, что "бело-синие" уйдут на двухнедельный карантин после Ференцвароша.

Лига чемпионов

Барселона в параллельном матче разобрала Ювентус и возглавила группу Динамо. Настоящий ужас пережил Альваро Мората, который оформил хет-трик, но ни один из голов судьи не засчитали из-за офсайдов. В целом каталонцы были на голову сильнее "Старой синьоры".

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Реакция на лидерство Шахтера

Шахтер накануне расписал ничью с Интером и сохранили первое место в группе Лиги чемпионов. Настоящим героем стал Анатолий Трубин. Instat определил его лучшим игроком матча в составе "горняков", а итальянская пресса назвала юного голкипера "кандидатом на замену Хандановичу".

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