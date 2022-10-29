Украина

Луганская Заря разгромила Металлист 1925, поднявшись на третью позицию – тренер Эдмар потерпел дебютное поражение в УПЛ.

Мирча Луческу имел реальный шанс покинуть Динамо – кризисный гранд рассматривал возвращение румына.

СК Днепр-1 выгнал звездного легионера, который рассказывал чушь об Украине и откормил немалый живот.

Таблица коэффициентов УЕФА: минус 1 "благодаря" Динамо, успехи Шахтера и СК Днепр-1 – лучшая неделя для Украины.

Мир

Криштиану Роналду установил антирекорд результативности в Лиге Европы 2022/23.

Роман Яремчук внезапно не попал даже в заявку Брюгге – СМИ пишут о ссоре с тренером и вспоминают прошлые грехи украинца.

ЧМ-2022: ФИФА угрожает дисквалифицировать участника Мундиаля – под вопросом путевка уже третьей сборной.

В Иране арестовали знаменитого бомбардира, которого превосходит только Роналду.

Трансферы

Реал стремится "обмануть" Шахтер на 10 миллионов евро и дешево забрать бразильского таланта Винисиуса Тобиаса.

Аталанта настроена продавать Малиновского зимой – недоверие Гасперини изменило планы украинца.

Манчестер Сити заинтересовался Мудриком – скауты вживую смотрели перфоманс звезды Шахтера в игре с Селтиком.