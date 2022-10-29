Главные новости 28 октября: Луческу не покинул Динамо ради другого клуба, претенденты на Мудрика, дилемма Малиновского
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей в пятницу, 28 октября.
Украина
Луганская Заря разгромила Металлист 1925, поднявшись на третью позицию – тренер Эдмар потерпел дебютное поражение в УПЛ.
Мирча Луческу имел реальный шанс покинуть Динамо – кризисный гранд рассматривал возвращение румына.
СК Днепр-1 выгнал звездного легионера, который рассказывал чушь об Украине и откормил немалый живот.
Таблица коэффициентов УЕФА: минус 1 "благодаря" Динамо, успехи Шахтера и СК Днепр-1 – лучшая неделя для Украины.
Мир
Криштиану Роналду установил антирекорд результативности в Лиге Европы 2022/23.
Роман Яремчук внезапно не попал даже в заявку Брюгге – СМИ пишут о ссоре с тренером и вспоминают прошлые грехи украинца.
ЧМ-2022: ФИФА угрожает дисквалифицировать участника Мундиаля – под вопросом путевка уже третьей сборной.
В Иране арестовали знаменитого бомбардира, которого превосходит только Роналду.
Трансферы
Реал стремится "обмануть" Шахтер на 10 миллионов евро и дешево забрать бразильского таланта Винисиуса Тобиаса.
Аталанта настроена продавать Малиновского зимой – недоверие Гасперини изменило планы украинца.
Манчестер Сити заинтересовался Мудриком – скауты вживую смотрели перфоманс звезды Шахтера в игре с Селтиком.