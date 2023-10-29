Украина

Динамо вдесятером удержало ничью с Колосом – безвыигрышная серия киевлян достигла трех матчей, Ванат пропустит Классическое.

Кривбасс разгромил СК Днепр-1 благодаря перфомансу Кузика – Вернидуб оборвал триумфальное шествие Максимова и сохранил лидерство.

Полесье одержало победу над Зарей и не пустило Кривбасс в отрыв на вершине УПЛ.

Мир

Беллингем самостоятельно обыграл Барселону – крутые голы вытаскивают Реал из ада и шокируют Цыганкова с Довбиком, странные судьи.

Кейн забил гол из центра поля и оформил хет-трик – Бавария устроила 8:0 за 40 минут в матче с тремя изъятиями.

Украинцы за границей

Анатолий Трубин снова отразил пенальти, но ошибка украинца стоила Бенфике победы.

Ярмолюк помог третий раз подряд бить Челси на выезде – таинственная проблема Мудрика, убийственный шанс украинца, курьезная желтая.

Почеттино объяснил неожиданное отсутствие Мудрика в заявке на матч с Брентфордом.

Зинченко вернулся в основу Арсенала и помог уничтожить Шеффилд, Забарный одержал с Борнмутом первую победу в сезоне АПЛ.