Главные новости 28 октября: Динамо снова потеряло очки, Трубин отбил пенальти, Беллингем – палач Барселоны
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за субботу, 28 октября.
Украина
Динамо вдесятером удержало ничью с Колосом – безвыигрышная серия киевлян достигла трех матчей, Ванат пропустит Классическое.
Кривбасс разгромил СК Днепр-1 благодаря перфомансу Кузика – Вернидуб оборвал триумфальное шествие Максимова и сохранил лидерство.
Полесье одержало победу над Зарей и не пустило Кривбасс в отрыв на вершине УПЛ.
Мир
Беллингем самостоятельно обыграл Барселону – крутые голы вытаскивают Реал из ада и шокируют Цыганкова с Довбиком, странные судьи.
Кейн забил гол из центра поля и оформил хет-трик – Бавария устроила 8:0 за 40 минут в матче с тремя изъятиями.
Украинцы за границей
Анатолий Трубин снова отразил пенальти, но ошибка украинца стоила Бенфике победы.
Ярмолюк помог третий раз подряд бить Челси на выезде – таинственная проблема Мудрика, убийственный шанс украинца, курьезная желтая.
Почеттино объяснил неожиданное отсутствие Мудрика в заявке на матч с Брентфордом.
Зинченко вернулся в основу Арсенала и помог уничтожить Шеффилд, Забарный одержал с Борнмутом первую победу в сезоне АПЛ.