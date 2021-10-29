Украина

Состоялись три поединка 1/8 Кубка Украины сезона 2021/22. Львов не сумел одолеть Альянс в основное время, но был лучше в серии послематчевых пенальти.

Заря же переиграла Рух, а Захедитабар Шахаб оформил дубль (видео голов и обзор матча). Металлист не без проблем одолел Колос и стал предпоследним четвертьфиналистом КУ.

Тарас Степаненко официально продлил контракт с Шахтером. Николай Матвиенко тоже якобы пролонгировал сотрудничество с дончанами. А Сергей Мякушко вернулся в Украину.

Испания

Барселона после ночной отставки Рональда Кумана недолго оставалась без наставника. Временным тренером стал Серхи Бархуан. Рассказываем, кто он такой.

Бархуан, являющийся легендой клуба, будет работать с каталонцами до прихода Хави. Переговоры с его нынешним клубом должны быть легкими.

Реал Сосьедад уверенно переиграл Сельту и стал лидером Примеры, Атлетико же в непростом поединке потерял победу над Леванте.

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