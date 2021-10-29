Главные новости 28 октября: Барселона выбрала тренера, результаты Кубка Украины, Шахтер продлил контракты с лидерами
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за 28 октября.
Украина
Состоялись три поединка 1/8 Кубка Украины сезона 2021/22. Львов не сумел одолеть Альянс в основное время, но был лучше в серии послематчевых пенальти.
Заря же переиграла Рух, а Захедитабар Шахаб оформил дубль (видео голов и обзор матча). Металлист не без проблем одолел Колос и стал предпоследним четвертьфиналистом КУ.
Тарас Степаненко официально продлил контракт с Шахтером. Николай Матвиенко тоже якобы пролонгировал сотрудничество с дончанами. А Сергей Мякушко вернулся в Украину.
Испания
Барселона после ночной отставки Рональда Кумана недолго оставалась без наставника. Временным тренером стал Серхи Бархуан. Рассказываем, кто он такой.
Бархуан, являющийся легендой клуба, будет работать с каталонцами до прихода Хави. Переговоры с его нынешним клубом должны быть легкими.
Реал Сосьедад уверенно переиграл Сельту и стал лидером Примеры, Атлетико же в непростом поединке потерял победу над Леванте.
Другие важные новости
Наполи разгромил Болонью в 10-м туре Серии А. Подопечные Лучано Спалетти возглавили турнирную таблицу, сдвинув из вершины Милан.
Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду ожидает пополнения в семье – у него с Джорджиной будет двойня.
Хорошие новости получил и Ливерпуль: два ключевых игрока вернулись из лазарета. А вот Интер продлил контракт с лидером.