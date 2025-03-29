"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 28 марта 2025 года.

УПЛ

Состоялись два матча. Ингулец удержал ничью с Вересом, поднявшись со дна турнирной таблицы УПЛ. Полесье одолело ЛНЗ и оторвалось от Кривбасса – гол Крушинского "испортил" шедевр Назаренко с углового.

Ракицкий официально вернулся в футбол, присоединившись к Черноморцу.

Мир

Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной из-за участия травмированной звезды.

Байер эффектно победил Бохум, вплотную приблизившись к вершине Бундеслиги.

Сборная Бразилии официально осталась без тренера – унижение от Аргентины стало последней каплей.

Украинцы за рубежом

Лунин официально сыграет за Реал в дерби – Куртуа не попал даже в заявку.

Трубин оформил разгромный "клиншит" за Бенфику – команда украинца делит вершину.

Лунин заинтересовал титулованный клуб Серии А – украинца рассматривают как замену основному вратарю.