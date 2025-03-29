Главные новости 28 марта: топ-сборная уволила тренера, Ракицкий нашел новый клуб, успехи Трубина и Лунина
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 28 марта 2025 года.
УПЛ
Состоялись два матча. Ингулец удержал ничью с Вересом, поднявшись со дна турнирной таблицы УПЛ. Полесье одолело ЛНЗ и оторвалось от Кривбасса – гол Крушинского "испортил" шедевр Назаренко с углового.
Ракицкий официально вернулся в футбол, присоединившись к Черноморцу.
Мир
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной из-за участия травмированной звезды.
Байер эффектно победил Бохум, вплотную приблизившись к вершине Бундеслиги.
Сборная Бразилии официально осталась без тренера – унижение от Аргентины стало последней каплей.
Украинцы за рубежом
Лунин официально сыграет за Реал в дерби – Куртуа не попал даже в заявку.
Трубин оформил разгромный "клиншит" за Бенфику – команда украинца делит вершину.
Лунин заинтересовал титулованный клуб Серии А – украинца рассматривают как замену основному вратарю.