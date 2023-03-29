Главные новости 28 марта: фиаско Испании в отборе на Евро-2024, Ротань может полноценно возглавить сборную Украины
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за вторник, 28 марта.
Евро-2024
Испания потерпела сенсационное поражение от Шотландии – Мактоминай оформил дубль и вывел "тартановую армию" в лидеры группы А.
Хорватия обыграла обидчиков Петракова и делит лидерство с Уэльсом, очередное поражение Беларуси.
Грузия расписала ничью с Норвегией – Хвича на почти родном стадионе не забил.
Сборная Украины
Ротань может полноценно возглавить сборную Украины. Реброву приписывают неожиданное решение.
Сборная Украины провела 300-й матч в истории, а Руслан Ротань оказался в топ-3 самых молодых тренеров национальной команды.
Украина позорно завершила отбор на Евро U-19 – Испания разнесла "сине-желтых" с неприличным счетом.
Украина и мир
2 лидера Шахтера на вершине, Динамо вне первой тройки: Transfermarkt назвал самых дорогих игроков УПЛ.
Александр Петраков упустил первую победу во главе сборной Армении – подвиг дебютанта из Баварии был напрасным.
Нагельсманн – игрушка в руках капризной Баварии. В Мюнхене запаниковали и пошли против здравого смысла.