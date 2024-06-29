Главные новости 28 июня: заработок сборной Украины на Евро, трансферы Яремчука и Шапаренко, календарь УПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 28 июня.
Евро-2024
"Димарко выбыл, Бастони предстоит оценить": Спаллетти рассказал о потерях Италии перед игрой со Швейцарией.
Нагельсманн планирует шокирующую ротацию – тренер Германии получил усиление перед матчем 1/8 финала.
Сколько заработала сборная Украины на Евро-2024 – УЕФА раскрыл премиальные для команды Реброва.
Украина и мир
УПЛ 2024/25: определился календарь всех матчей – известно, когда состоятся Классические.
Яремчук может перебраться в Турцию – клубы уже договорились, есть вариант с участником Лиги чемпионов.
УЕФА опозорился, сделав игрока сборной Украины "русским" – он родился в Донецке.
Шапаренко хотят клубы АПЛ, Серии А и Ла Лиги, но не Лацио – реальный интерес есть от 16-кратного европейского чемпиона.
Копа Америка-2024: Уругвай голами звезд Реала, Ливерпуля и Ювентуса сокрушил Боливию, Панама сенсационно одолела США.
Довбик покидает Жирону, Зинченко имеет шанс в Серии А, Ваната и Бражко надо продавать: интервью агента из Чемпионшипа