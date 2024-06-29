Евро-2024

"Димарко выбыл, Бастони предстоит оценить": Спаллетти рассказал о потерях Италии перед игрой со Швейцарией.

Нагельсманн планирует шокирующую ротацию – тренер Германии получил усиление перед матчем 1/8 финала.

Сколько заработала сборная Украины на Евро-2024 – УЕФА раскрыл премиальные для команды Реброва.

Украина и мир

УПЛ 2024/25: определился календарь всех матчей – известно, когда состоятся Классические.

Яремчук может перебраться в Турцию – клубы уже договорились, есть вариант с участником Лиги чемпионов.

УЕФА опозорился, сделав игрока сборной Украины "русским" – он родился в Донецке.

Шапаренко хотят клубы АПЛ, Серии А и Ла Лиги, но не Лацио – реальный интерес есть от 16-кратного европейского чемпиона.

Копа Америка-2024: Уругвай голами звезд Реала, Ливерпуля и Ювентуса сокрушил Боливию, Панама сенсационно одолела США.

Довбик покидает Жирону, Зинченко имеет шанс в Серии А, Ваната и Бражко надо продавать: интервью агента из Чемпионшипа