Главные новости 28 июня: сенсационный топ-вариант для Зинченко, Йовичевич на перепутье, у Зари новый тренер
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за вторник, 28 июня.
Война России против Украины
Экс-игрок сборной Иванисеня впервые сыграл за российский клуб после начала войны в Украине. Ранее Дмитрий искал циничные оправдания, чтобы остаться в стране-агрессорке.
Левый берег выступил с официальным заявлением о прекращении существования.
Футболку Роналду с матча против Украины продали на аукционе – известна реакция легенды и собранная сумма для ВСУ.
Россия напала на Украину: Роналду молится о мире, новый тренер Зари, "дерусификация" Челси (LIVE)
Официальные трансферы
Свен Ботман: Лилль ⇒ Ньюкасл
Такуми Минамино: Ливерпуль ⇒ Монако
Маттиа Дестро: Дженоа ⇒ Эмполи
Пьетро Пеллегри: Монако ⇒ Торино
Другие топ-новости
Женская сборная Украины эффектно одолела Венгрию, не пустив мадьярок на ЧМ-2023 – дебютный успех экс-наставника Барселоны во главе "сине-желтых".
Заря официально подтвердила назначение тренера, ранее работавшего в Шахтере. Черноморец объявил об уходе сразу 12 игроков.
Александр Зинченко сенсационно оказался в списке целей Челси – лондонцы хотят подхватить 3 игрока Ман Сити.
Игорь Йовичевич воспользуется правилом ФИФА для иностранцев в УПЛ, чтобы возглавить Шахтер. СК Днепр-1 пытался удержать хорвата, продлив его контракт.
Динамо готово прощаться с игроками. Кендзера среди тех, к кому есть интерес из топ-чемпионатов, а Цитаишвили снова может оказаться в Польше, где будет иметь шансы на игру в ЛЧ и щедрую зарплату.