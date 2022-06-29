Война России против Украины

Экс-игрок сборной Иванисеня впервые сыграл за российский клуб после начала войны в Украине. Ранее Дмитрий искал циничные оправдания, чтобы остаться в стране-агрессорке.

Левый берег выступил с официальным заявлением о прекращении существования.

Футболку Роналду с матча против Украины продали на аукционе – известна реакция легенды и собранная сумма для ВСУ.

Россия напала на Украину: Роналду молится о мире, новый тренер Зари, "дерусификация" Челси (LIVE)

Официальные трансферы

Свен Ботман: Лилль ⇒ Ньюкасл

Такуми Минамино: Ливерпуль ⇒ Монако

Маттиа Дестро: Дженоа ⇒ Эмполи

Пьетро Пеллегри: Монако ⇒ Торино

Другие топ-новости

Женская сборная Украины эффектно одолела Венгрию, не пустив мадьярок на ЧМ-2023 – дебютный успех экс-наставника Барселоны во главе "сине-желтых".

Заря официально подтвердила назначение тренера, ранее работавшего в Шахтере. Черноморец объявил об уходе сразу 12 игроков.

Александр Зинченко сенсационно оказался в списке целей Челси – лондонцы хотят подхватить 3 игрока Ман Сити.

Игорь Йовичевич воспользуется правилом ФИФА для иностранцев в УПЛ, чтобы возглавить Шахтер. СК Днепр-1 пытался удержать хорвата, продлив его контракт.

Динамо готово прощаться с игроками. Кендзера среди тех, к кому есть интерес из топ-чемпионатов, а Цитаишвили снова может оказаться в Польше, где будет иметь шансы на игру в ЛЧ и щедрую зарплату.