Главные новости 28 июля: УПЛ стартовала, дебют Маркевича, топ-клуб выбросили из еврокубков
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 28 июля.
Украина
Украинская Премьер-лига наконец-то вернулась. Первые матчи были с участием новичков, показавших себя очень достойно. Оболонь расписала ничью с Колосом, а богатенькое Полесье одолело Верес.
Первая лига началась раньше, но главное событие тура состоялось именно 28 июля. Мирон Маркевич после 7 лет паузы вернулся на тренерский мостик и дебютировал в Карпатах с победы.
Европа
Ювентус пропустит еврокубковый сезон 2023/24 из-за грубых нарушений фейр-плей. Правда, туринцы не очень-то и рвались в Лигу конференций.
О национальных сборных забывать тоже не следует. Италия и Турция подали заявку на проведение Евро-2032 – конкурентов нет.
Саудовцы продолжают разрывать рынок
Вингер Манчестер Сити Рияд Марез перебрался в Аль-Ахли, но это далеко не конец праздника. Вскоре этот чемпионат должны пополнить еще Фабинью и Садио Мане.