Главные новости 28 июля: скандал в матче Динамо из-за Путина, соперник Зари в битве за еврокубки, выступления украинцев
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за четверг, 28 июля.
Скандал в матче Фенербахче – Динамо
Фанаты турецкого клуба в поединке против киевлян (1:2) скандировали имя Путина. Динамо пожаловалось на эпизод, а УЕФА начал дисциплинарное расследование. Фенербахче же выступил с официальным заявлением, в котором нашел крайнего в позорном скандировании.
Всемирный позор, брезгливость и поиск провокаторов: реакция Украины и заграницы на кричалку фанатов Фенербахче о президенте РФ.
Лига конференций
Результаты 2 раунда квалификации: Кочергин чудо-голом вывел Ракув в следующий тур. Есть видео его пушки. Чеберко проиграл Бушману заочное дерби украинцев, Шахаб и Фаворов не смогли остановить португальцев. Качараба и Ко устроили разгром, Рудько пропустил, а украинские венгры идут дальше.
По завершении матчей соперника в последнем отборочном раунде получила Заря. Им стала румынская Университа Крайова, одолевшая Влазнию.
Украина и мир
Игнатенко стал полноценным игроком французского клуба, но тот ищет для украинца другую команду в Европе. В то же время Барселона оформила очередной топ-трансфер за десятки миллионов.
Определились дата и место проведения следующего матча Динамо в Лиге чемпионов.
Таблица коэффициентов: киевляне верны традиции, Украина теряет первый клуб, приближает крах России и не подпускает конкурентов.