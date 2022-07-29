Скандал в матче Фенербахче – Динамо

Фанаты турецкого клуба в поединке против киевлян (1:2) скандировали имя Путина. Динамо пожаловалось на эпизод, а УЕФА начал дисциплинарное расследование. Фенербахче же выступил с официальным заявлением, в котором нашел крайнего в позорном скандировании.

Всемирный позор, брезгливость и поиск провокаторов: реакция Украины и заграницы на кричалку фанатов Фенербахче о президенте РФ.

Лига конференций

Результаты 2 раунда квалификации: Кочергин чудо-голом вывел Ракув в следующий тур. Есть видео его пушки. Чеберко проиграл Бушману заочное дерби украинцев, Шахаб и Фаворов не смогли остановить португальцев. Качараба и Ко устроили разгром, Рудько пропустил, а украинские венгры идут дальше.

По завершении матчей соперника в последнем отборочном раунде получила Заря. Им стала румынская Университа Крайова, одолевшая Влазнию.

Украина и мир

Игнатенко стал полноценным игроком французского клуба, но тот ищет для украинца другую команду в Европе. В то же время Барселона оформила очередной топ-трансфер за десятки миллионов.

Определились дата и место проведения следующего матча Динамо в Лиге чемпионов.