Главные новости 28 июля: потеря Динамо перед Лигой чемпионов, вердикт для Зинченко, Шахтер лишился памятника Луческу
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 28 июля.
Украина
Динамо потеряло лидера перед ответным матчем в квалификации Лиги чемпионов.
Суркис прокомментировал слухи о больших деньгах от Марселя за Михавко.
Жирона делала Шахтеру предложение по главному открытию сборной Украины на Евро-2025.
Шахтер нашел способ избавиться от памятника Луческу – монумент не открыли из-за работы румына в Динамо.
Борнмут сделал неожиданную просьбу Динамо для трансфера Забарного в ПСЖ.
Мир
Товарищеский матч титулованных клубов завершился дракой и 2 удалениями.
"Я абсолютно разбит": Гвардиола не хочет никого тренировать после завершения работы в Манчестер Сити, параллельно специалист закрыл вопрос о возвращении в Барселону.
Рома объявила о трансфере пятого летнего новичка – это игрок сборной Бразилии.
Украинцы за границей
Арсенал принял окончательное решение по Зинченко на следующий сезон – СМИ убеждают, что Артета изменил мнение.
Забарный взял на себя инициативу ради перехода в ПСЖ – заоблачная стоимость трансфера и разговор с Луисом Энрике.
Довбик пройдет детальное обследование – известно, когда украинец может вернуться на поле.
Таловеров до сих пор не дебютировал за Сток Сити – тренер команды назвал причину.