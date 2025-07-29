Украина

Динамо потеряло лидера перед ответным матчем в квалификации Лиги чемпионов.

Суркис прокомментировал слухи о больших деньгах от Марселя за Михавко.

Жирона делала Шахтеру предложение по главному открытию сборной Украины на Евро-2025.

Шахтер нашел способ избавиться от памятника Луческу – монумент не открыли из-за работы румына в Динамо.

Борнмут сделал неожиданную просьбу Динамо для трансфера Забарного в ПСЖ.

Мир

Товарищеский матч титулованных клубов завершился дракой и 2 удалениями.

"Я абсолютно разбит": Гвардиола не хочет никого тренировать после завершения работы в Манчестер Сити, параллельно специалист закрыл вопрос о возвращении в Барселону.

Рома объявила о трансфере пятого летнего новичка – это игрок сборной Бразилии.

Украинцы за границей

Арсенал принял окончательное решение по Зинченко на следующий сезон – СМИ убеждают, что Артета изменил мнение.

Забарный взял на себя инициативу ради перехода в ПСЖ – заоблачная стоимость трансфера и разговор с Луисом Энрике.

Довбик пройдет детальное обследование – известно, когда украинец может вернуться на поле.

Таловеров до сих пор не дебютировал за Сток Сити – тренер команды назвал причину.