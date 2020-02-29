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Главные новости 28 февраля: Шахтер узнал соперника в Лиге Европы, Динамо продало Кадара и опозорилось в УПЛ

07:00 149 Читати українською
Главные новости 28 февраля: Шахтер узнал соперника в Лиге Европы, Динамо продало Кадара и опозорилось в УПЛ
ФК Динамо

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 28 февраля.

Украина

Динамо продало Тамаша Кадара в китайский клуб, а позже без шансов проиграло СК Днепр-1 в матче УПЛ. Героем поединка стал Владислав Супряга, оформивший хет-трик

СК Днепр-1 – Динамо: впервые в истории УПЛ удалили игрока после применения VAR – пострадали киевляне.

Коваленко пройдет медосмотр после возвращения из Лиссабона – известен характер травмы хавбека Шахтера

Лига Европы

Бенфіка – Шахтар: "Зінедін Степаненко" взяв Лісабон, жах Матвієнка – оцінки "гірникам" за дику нічию з присмаком 1/8 ЛЄ

Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы – Шахтер, МЮ, Интер и другие команды получили оппонентов.

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