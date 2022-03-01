Тотальный бан России

ФИФА и УЕФА официально исключили Россию и ее клубы из всех соревнований. Это означает, что московский Спартак не будет играть в 1/8 Лиги Европы, а сборная России не будет участвовать в плей-офф квалификации к ЧМ-2022.

УЕФА расторг контракт с Газпромом. Теперь во время трансляций Лиги чемпионов и матчей сборных больше не будет отвратительной российской эмблемы. Шальке также прекратит сотрудничество с российской компанией.

Наша война

Юрий Вернидуб принял решение пойти на войну и вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Роман Зозуля вместе с другими игроками собрали 200 тысяч евро на армию. Зинченко, Малиновский, Ребров и многие звезды оказали денежную поддержку.

Жуниор Мораес не остался в Киеве и выехал в Румынию, несмотря на запрет. В то же время форвард сборной Украины перечислил ВСУ более 1,6 миллиона гривен. Украинец Литвин расторг контракт с российским клубом после начала наступления оккупантов на Украину.

Украинцы за границей

Евгений Коноплянка дебютировал за Краковию с поражения от аутсайдера – польский клуб поддержал Украину в войне с Россией. Руслан Малиновский травмировался на разминке перед матчем против Сампдории. Аталанта без него разгромила соперника. Гвардиола подтвердил, что Александр Зинченко сыграет в 1/8 Кубка Англии.