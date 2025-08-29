Главные новости 28 августа: Динамо пролетело мимо Лиги Европы, Ванат и Судаков на чемоданах, жеребьевка Лиги чемпионов
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 28 августа.
Украина
В Кубке Украины состоялась жеребьевка 1/16 финала, а УАФ официально дисквалифицировала клуб Первой лиги из розыгрыша турнира.
Шахтер объявил о подписании двух легионеров, а Александрия презентовала сразу тройное пополнение.
Судаков готовится к уходу в Бенфику, Ванат в шаге от трансфера в Жирону, а Динамо конкурирует с россиянами за хавбека из европейского чемпионата.
Трагедия в семье экс-защитника Шахтера и Кривбасса – он потерял отца в ДТП.
Еврокубки
Динамо одолело Маккаби Тель-Авив, но минимальной победы не хватило, чтобы пройти в Лигу Европы. Шахтер дожал швейцарский Серветт и гарантировать себе евроосень, а Полесье едва не сотворило сенсацию с Фиорентиной.
В Монако состоялась жеребьевка Лиги чемпионов.
Мир
Бешикташ уволил Сульшера после вылета из квалификации Лиги конференций, а Манчестер Юнайтед определился с судьбой Аморима после фиаско в Кубке лиги.
Гасперини озвучил свой вердикт по Довбику, Варди согласился на переход в Кремонезе, а Рабйо не может перейти в Милан из-за капризов матери.