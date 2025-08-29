Украина

В Кубке Украины состоялась жеребьевка 1/16 финала, а УАФ официально дисквалифицировала клуб Первой лиги из розыгрыша турнира.

Шахтер объявил о подписании двух легионеров, а Александрия презентовала сразу тройное пополнение.

Судаков готовится к уходу в Бенфику, Ванат в шаге от трансфера в Жирону, а Динамо конкурирует с россиянами за хавбека из европейского чемпионата.

Трагедия в семье экс-защитника Шахтера и Кривбасса – он потерял отца в ДТП.

Еврокубки

Динамо одолело Маккаби Тель-Авив, но минимальной победы не хватило, чтобы пройти в Лигу Европы. Шахтер дожал швейцарский Серветт и гарантировать себе евроосень, а Полесье едва не сотворило сенсацию с Фиорентиной.

В Монако состоялась жеребьевка Лиги чемпионов.

Мир

Бешикташ уволил Сульшера после вылета из квалификации Лиги конференций, а Манчестер Юнайтед определился с судьбой Аморима после фиаско в Кубке лиги.

Гасперини озвучил свой вердикт по Довбику, Варди согласился на переход в Кремонезе, а Рабйо не может перейти в Милан из-за капризов матери.