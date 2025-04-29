Главные новости 28 апреля: Шахтер рассматривает кандидатуру неожиданного тренера, Анчелотти нашел новую работу
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 28 апреля.
Украина
Шахтер и Александрия выбрали стадион для матчей в еврокубках – конкурируют за одно место.
"Ахметов реально рассматривает лично": Шахтер может ошеломить выбором нового тренера – такого не было 22 года.
"У Динамо хорошие шансы на Лигу чемпионов": Саленко в интервью "Футбол 24" – о Шахтере, драке молодежи и перспективах киевлян в еврокубках.
Судаков провоцирует трансферную битву Ливерпуля и Ман Сити – Лига чемпионов стала "витриной" украинца.
Мир
Анчелотти согласовал с Бразилией условия контракта – инсайдер раскрыл детали.
Лунин и Зинченко вместе могут перебраться к 24-кратному чемпиону, который устроил шоу с Динамо.
Барселона унизила одноклубников Зубков и Сикана в финале юношеской ЛЧ – требл каталонцев с историческим рекордом.
Матч Барселона – Интер находится под угрозой срыва – Испания погрузилась во тьму.
Болонья не забила Удинезе и осталась вне топ-4, Лацио спасся от поражения Парме – Довбик сохранил высокие шансы на ЛЧ.