Украина

Шахтер и Александрия выбрали стадион для матчей в еврокубках – конкурируют за одно место.

"Ахметов реально рассматривает лично": Шахтер может ошеломить выбором нового тренера – такого не было 22 года.

"У Динамо хорошие шансы на Лигу чемпионов": Саленко в интервью "Футбол 24" – о Шахтере, драке молодежи и перспективах киевлян в еврокубках.

Судаков провоцирует трансферную битву Ливерпуля и Ман Сити – Лига чемпионов стала "витриной" украинца.

Мир

Анчелотти согласовал с Бразилией условия контракта – инсайдер раскрыл детали.

Лунин и Зинченко вместе могут перебраться к 24-кратному чемпиону, который устроил шоу с Динамо.

Барселона унизила одноклубников Зубков и Сикана в финале юношеской ЛЧ – требл каталонцев с историческим рекордом.

Матч Барселона – Интер находится под угрозой срыва – Испания погрузилась во тьму.

Болонья не забила Удинезе и осталась вне топ-4, Лацио спасся от поражения Парме – Довбик сохранил высокие шансы на ЛЧ.