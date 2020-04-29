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Главные новости 28 апреля: Франция завершила сезон, Коноплянка разорвал за Украину, жесткие наказания за "договорняки"

07:00 31 Читати українською
Главные новости 28 апреля: Франция завершила сезон, Коноплянка разорвал за Украину, жесткие наказания за "договорняки"
Главные новости футбола 28 апреля

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 28 апреля.

Украина

КДК УАФ огласил серьезные наказания за организацию матчей с фиксированным счетом. Один клуб официально лишили профессионального статуса, двое игроков получили пожизненный бан. Александр Севидов подаст апелляцию – тренер шокирован 5-летней дисквалификацией.

Черноморец может сняться с розыгрыша Первой лиги. УАФ провела специальное совещание касательно вариантов возобновления чемпионата Украины. Арена Львов имеет миллионные долги – стадион оказался в финансовой яме.

Евгений Коноплянка эффектно переиграл Румынию в FIFA20, отстаивая честь сборной Украины – феерили Роналдо, Зидан и Анри, забить удалось даже собой.

Коронавирус

Франция первой среди топ-чемпионатов завершила сезон. Лига 1 имеет 3 сценария определения итоговой таблицы – один из них поражает и дарит Динамо прецедент с шансом на Лигу чемпионов. А вот Бундеслига сделала предпоследний шаг к возобновлению сезона – финальное слово за Меркель. АПЛ также ожидает камбэк – известна потенциальная дата возобновления турнира.

УЕФА рассматривает неожиданный вариант проведения плей-офф Лиги чемпионов. Чехия готова к возобновлению чемпионата – обнародована официальная дата. Аргентина завершила футбольный сезон – регламент пришлось изменить на два следующих розыгрыша. Украина и другие европейские чемпионаты получили от УЕФА дедлайн на возобновление сезона.

Трансферы

Руслан Малиновский заинтересовал еще один английский клуб – украинец мог побить рекорд Шевченко. Ливерпуль контактирует со звездным бомбардиром Лиги 1, который забивает на уровне Неймара.

Барселона вынуждена отказаться от мечты о Неймаре и сосредоточиться на другом топ-трансфере. Каталонцы готовы проститься с тремя игроками ради голкипера Аякса.

Умер легендарный британский форвард Майкл Робинсон – он выигрывал требл с Ливерпулем.

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