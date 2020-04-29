Главные новости 28 апреля: Франция завершила сезон, Коноплянка разорвал за Украину, жесткие наказания за "договорняки"

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 28 апреля.

Украина

КДК УАФ огласил серьезные наказания за организацию матчей с фиксированным счетом. Один клуб официально лишили профессионального статуса, двое игроков получили пожизненный бан. Александр Севидов подаст апелляцию – тренер шокирован 5-летней дисквалификацией.

Черноморец может сняться с розыгрыша Первой лиги. УАФ провела специальное совещание касательно вариантов возобновления чемпионата Украины. Арена Львов имеет миллионные долги – стадион оказался в финансовой яме.

Евгений Коноплянка эффектно переиграл Румынию в FIFA20, отстаивая честь сборной Украины – феерили Роналдо, Зидан и Анри, забить удалось даже собой.

Коронавирус

Франция первой среди топ-чемпионатов завершила сезон. Лига 1 имеет 3 сценария определения итоговой таблицы – один из них поражает и дарит Динамо прецедент с шансом на Лигу чемпионов. А вот Бундеслига сделала предпоследний шаг к возобновлению сезона – финальное слово за Меркель. АПЛ также ожидает камбэк – известна потенциальная дата возобновления турнира.

УЕФА рассматривает неожиданный вариант проведения плей-офф Лиги чемпионов. Чехия готова к возобновлению чемпионата – обнародована официальная дата. Аргентина завершила футбольный сезон – регламент пришлось изменить на два следующих розыгрыша. Украина и другие европейские чемпионаты получили от УЕФА дедлайн на возобновление сезона.

Трансферы

Руслан Малиновский заинтересовал еще один английский клуб – украинец мог побить рекорд Шевченко. Ливерпуль контактирует со звездным бомбардиром Лиги 1, который забивает на уровне Неймара.

Барселона вынуждена отказаться от мечты о Неймаре и сосредоточиться на другом топ-трансфере. Каталонцы готовы проститься с тремя игроками ради голкипера Аякса.

Умер легендарный британский форвард Майкл Робинсон – он выигрывал требл с Ливерпулем.